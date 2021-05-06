الانتهاء من توزيع كراتين الأورمان على الأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ.. صور

انتهت جمعية الأورمان بكفر الشيخ، من توزيع كراتين المواد الغذائية بأغلب أرجاء ومراكز وقرى محافظة كفر الشيخ وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم الانتهاء من توزيع آلاف كراتين المواد الغذائية على مستوى نطاق جميع مراكز محافظة كفر الشيخ بالمجان من جمعية الأورمان على مدار شهر رمضان المبارك، لافتا إلى أنه قد استفاد من توزيع الكراتين أغلب قرى المحافظة بعزبهم المختلفة، وذلك بمراكز ومدن ( البرلس – بيلا - الحامول - دسوق – الرياض – سيدي سالم – فوه – قلين – كفر الشيخ - مطوبس).

وأوضح شعبان أن كراتين الأورمان تم توزيعها على الأهالي، والأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة، من أبناء محافظة كفر الشيخ وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة إلى قلوبهم خاصة في أيام وليالي الشهر الكريم.

يذكر أن التوزيع في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان الهادفة إلى إمداد الأسر غير القادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم في مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان بجانب دعم هذه الأسر موسميا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك.

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