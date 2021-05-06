إزالة تعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بالغنايم وساحل سليم والبداري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف شن حملات رصد وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف في المهد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تنفيذ تلك الحملات من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة والقضاء على عشوائية البناء المخالف بدون ترخيص وإزالة جميع أشكال التعديات والتصدي بكل حسم من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.



وشدد محافظ أسيوط على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بمراكز ومدن المحافظة بالمتابعة المستمرة وتنسيق الحملات مع كافة الجهات المعنية لرصد ومنع أية تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف فورًا والتعامل بحزم وقوة في إزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين وترسيخ دولة القانون والتصدي للبناء المخالف والعشوائي مناشدًا المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن فيما يخص شروط البناء من حيث استيفاء التراخيص القانونية.



وفي هذا الإطار وشنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب مدينة أسيوط تحت إشراف محمد بشير رئيس الحي وبمشاركة أحمد ثابت نائب رئيس الحي وقسمي الاشغالات والمتابعة الميدانية بالحي حملة مكبرة لإزالة البناء المخالف بدون ترخيض حيث تم إزالة أعمدة بناء بالدور الأرضي بمنطقة مصنع سيد وتم مصادرة المعدات المستخدمة للبناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.



كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الغنايم برئاسة خالد عويس رئيس المركز بحملة مكبرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الشايعة وتم إزالة تعدي على أملاك دولة بالبناء بالبوك الابيض على مساحة 90 متر وتمت الإزالة الفورية بواسطة معدات المركز كما تم إزالة تعدي على أرض زراعية بقرية دير الجنادلة وفك شدة خشبية لأعمدة دور ثاني لعوي بمدينة الغنايم واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفات.



فيما نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ساحل سليم تحت إشراف أسامه سحيم رئيس المركز حملة لرصد أية تعديات أو بناء مخالف وتمت الإزالة الفورية لشدة خشبية لسقف دور أول بعزبة ثابت بسطا زمام قرية الغريب كما تم ردم اعمال حفر بيارة بالشارع العام بجزيرة المطمر واتخاذ الاجراءات القانونية وتطبيق الاقانون على المخالفين.



وفي مركز البداري نفذت الوحدة المحلية تحت إشراف محمد حسن رئيس المركز إزالة فورية لبناء مخالف على أرض أملاك دولة بقرية العتمانية على مساحة 2 قيراط وإزالة تعدي على أرض زراعية بالعقال البحري على مساحة قيراط وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفات.

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