وزير التعليم العالي ينعي الدكتور صبري السنوسي عميد حقوق القاهرة

نعي الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور صبري السنوسي المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، الذي وافته المنية اليوم الخميس، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

قدم الدكتور صبري السنوسي - رحمه الله - الكثير من الجهود العلمية لخدمة كليته وجامعته والمجلس الأعلى للجامعات ووطنه بالإضافة إلى مؤلفاته القانونية الثرية التي تعد مرجعًا هامًا للباحثين فى مجال القانون، وذلك بجانب تميزه بالخُلق الرفيع والسيرة الحسنة .