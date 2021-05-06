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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كحك العجمية للشيف سالي فؤاد

صدى البلد

يعد كحك العجمية هو إحدي تفضيلات الكثير من  الاشخاص ويقبل الكثير علي شرائها قبل العيد ولكن نقدم لكي طريقة عمل الكعك العجمية للشيف سالي فؤاد


أولًا المكونات:
العجمية
كوب عسل نحل ، 2 معلقة سمنة ، معلقة كبار دقيق
،2 معلقة سمسم
الكعك
2كيلو دقيق ، كيلو سمنة
ربع كوب سمسم
معلقة محلب من عند العطار
معلقة خميرة جافة  
2كوب مياه

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طريقة تحضير الكحك:


احضرى وعاء خارجى وضعى فيه الدقيق والخميرة والملح والمحلب وروح الكحك والسمسم، وقلبيهم جيدًا حتى تتجانس جميع المكونات.
اعجنى المكونات جيدًا حتى تحصلين على عجينة لينة، وإن وجدتى ملمس العجين فى يدك غير لين بشكل كافى قومى بإضافة قليل من السمنة حتى تحصلين على القوام المطلوب للعجينة.
والآن قومى بتشكيل العجينة من خلال استخدام قوالب الكعك التى تمنحك أشكال متعددة، أو باستخدام منقاش الكعك ويمكنك تشكيل بشكل "فتافيت السكر" عن طريق نقشها بشكل مربعات صغيرة، أو "ورق الشجر"، من خلال عمل خط طويل فى المنتصف وخطوط مائلة على كلا الجانبين بالكعكة.
ضعى الكعك فى الصينية واتركيه لمدة ساعة حتى يختمر جيدًا....
 

الكعك العجمية الكعك العجمية كيلو معلقة

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