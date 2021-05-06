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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب انتهاء مباريات الجولة.. ترتيب هدافي الدوري المصري

الزمالك وسموحة
الزمالك وسموحة

انتهت مباريات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز ، بفوز الزمالك عى سموحة والاهلي عى الاتحاد وبيراميدز على دجلة والمحلة على انبي فى اللقاءات التى أقيمت بينهم اليوم الخميس .  

وشهدت مباراة الزمالك وسموحة، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، تسجيل أشرف بن شرقي لهدف، ليرفع رصيده إلى 10 أهداف.

وفي الوقت ذاته فاز فريق بيراميدز على نظيره وادي دجلة بثلاثية مقابل هدف، سجلهم أحمد سعيد لدجلة، وأحمد سامي وإبراهيم عادل وإسلام عيسى لبيراميدز.

وانتصر الأهلي على مضيفه الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الإسكندرية بثنائية مقابل هدف، سجلها بدر بانون ومحمد مجدي أفشة للأحمر، ومحمد الصباحي لزعيم الثغر في الدقيقة 92.

وحقق أيضًا غزل المحلة فوزًا على إنبي، بهدف دون رد سجله أحمد الشيخ.

ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي والزمالك
عمر كمال، لاعب المصري، 10 أهداف.

أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، 10 أهداف

محمد شريف، لاعب الأهلي، 9 أهداف.

أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك 9 أهداف.

حسام حسن، لاعب سموحة، 9 أهداف.

أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف.

يوسف أوباما، لاعب الزمالك، 8 أهداف.

رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري، 7 أهداف.

عمرو جمال، لاعب طلائع الجيش، 7 أهداف.

رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، 6 أهداف

الأهلى الدوري المصري رمضان صبحي وادي دجلة سموحة عمر كمال بيراميدز غزل المحلة أشرف بن شرقي

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