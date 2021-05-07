حقيقة تدهور حالة ايهاب جلال ونقله لأحد المستشفيات في المهندسين

كشف مصدر مقرب من ايهاب جلال المدير الفني لفريق الاسماعيلي حقيقة تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية ونقله لأحد مستشفيات العزل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد أن ايهاب جلال تم نقله لأحد مستشفيات العزل في المهندسين من أجل الخضوع للرعاية الطبية نظرا لطول فترة إصابته بفيروس كورونا المستجد

واضاف المصدر أن الحاله الصحيه لايهاب جلال جيده ولا يعاني من أي مشاكل في التنفس و لكنه يعاني من “ همدان ” في الجسد مشددا أن حالته بشكل عام جيدة.

وتابع أن ايهاب جلال كان يحرص على الصيام خلال الأيام الماضيه لذلك طلب منه الطبيب ضرورة البقاء في المستشفي من أجل تلقي الرعاية اللازمة.