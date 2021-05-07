عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة تدهور حالة ايهاب جلال ونقله لأحد المستشفيات في المهندسين

صدى البلد

كشف مصدر مقرب من ايهاب جلال المدير الفني لفريق الاسماعيلي حقيقة تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية ونقله لأحد مستشفيات العزل.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد أن ايهاب جلال تم نقله لأحد مستشفيات العزل في المهندسين من أجل الخضوع للرعاية الطبية نظرا لطول فترة إصابته بفيروس كورونا المستجد 

txt

لا بديل عن الفوز.. إيهاب جلال يستقر على تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الجونة

واضاف المصدر أن الحاله الصحيه لايهاب جلال جيده ولا يعاني من أي مشاكل في التنفس و لكنه يعاني من “ همدان ” في الجسد مشددا أن حالته بشكل عام جيدة.

وتابع أن ايهاب جلال كان يحرص على الصيام خلال الأيام الماضيه لذلك طلب منه الطبيب ضرورة البقاء في المستشفي من أجل تلقي الرعاية اللازمة.

الاسماعيلي فيروس كورونا المستجد إيهاب جلال فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. اليابان تعتزم تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية الشهر الجاري

مطار القاهرة يشدد إجراءاته حيال ركاب 3 دول ويطبق فحص إضافي لـ كشف كورونا .. تفاصيل

حقيقة تدهور حالة ايهاب جلال ونقله لأحد المستشفيات في المهندسين

لسه قدامك فرصة .. ادعية ليلة القدر قبل الفجر

برلمانية: حصر المناطق الصناعية العشوائية خطوة جادة تدعم مسيرة التنمية

مجانا.. كيفية تنزيل لعبة ماين كرافت Minecraft

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق كلي لطريق الإسكندرية الصحراوي لمدة ٥ أيام

خريطة بالمناطق عالية الخطورة المحتمل سقوط الصاروخ الصيني فوقها .. فيديو وصور

سقوط الصاروخ الصيني إلى مدار منخفض وتوقعات بانهيار مدمر فوق منطقة مأهولة .. فيديو

ماذا يحدث في مصر الليلة ؟.. تحركات استثنائية منعا لكارثة | تفاصيل

لسه قدامك فرصة .. ادعية ليلة القدر قبل الفجر

عقب القبض عليه.. أمير قطر يقيل وزير المالية من منصبه

طبيعى ولا نفخ.. صورة جديدة لزوجة تامر حسني برفقته تضعها في مأزق

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي يستعيد الثقة ويفوز على الاتحاد 2-1 في الدوري

مباراة ممتعة.. الزمالك يفوز على سموحة 2-1 ويواصل تصدر الدوري | صور

طريقة عمل كعك العيد بأكثر من طريقة

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

فيديو

فيديوجراف.. موعد سقوط الصاروخ الصيني الجانح

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: خطر الهجرة غير الشرعية

جمال قرين يكتب: مزرعة الموت

جمال قرين يكتب: كلمة لله والوطن

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

شريف سمير

نبيذ «الفخرانى».. وخادمه «طريف»!

مروة لطفي

أحلم بدراما إنسانية

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

اﻟﻤﺰﻳﺪ