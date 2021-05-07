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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبحث قضية سد النهضة.. المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي يصل إلى السودان

جيفري فيلتمان
جيفري فيلتمان

أفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم الجمعة، بأن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، وصل إلى السودان اليوم لبحث أزمة سد النهضة.

وقالت الوكالة إن فيلتمان وصل اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومين إلى الخرطوم، حيث من المقرر أن يجري خلالها مباحثات مع رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء ووزيرى الخارجية والرى والموارد المائية حول قضية سد النهضة والتوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا.

وبحسب الوكالة، فقد استقبلت وزيرة الخارجية، مريم صادق المهدي، فيلتمان لدى وصوله إلى الخرطوم.

ونفت وزارة الخارجية السودانية، أمس، تصريحات حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي التي اتهم فيها السودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية والدفع بها للقتال في تيجراي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، "تابعنا بأسف تصريحات حاكم إقليم الأمهرة الإثيوبي التي اتهم فيها السودان بتدريب مجموعات مناوئة للحكومة الإثيوبية على الأراضي السودانية المجاورة للإقليم، والدفع بها للقتال في إقليم تيجراي".

وأضافت الخارجية السودانية أنها تعتبر أن إطلاق إثيوبيا مثل هذه الإتهامات المنافية للصحة سعيًا منها للهروب من أزماتها الداخلية وربطها بأطراف خارجية من أجل تحقيق مصالح سياسية داخلية، أمراً مؤسفاً وغير مسؤول ولا يخدم قضايا حسن الجوار وأمن واستقرار الإقليم.

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