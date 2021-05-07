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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سيدة تتاجر فى المخدرات بالغردقة

ضبط سيدة
ضبط سيدة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن البحر الأحمر قيام (ربة منزل – " لها معلومات جنائية" - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة ، وأصل إقامتها دائرة قسم المطرية بالقاهرة) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذة من دائرة قسم شرطة ثان الغردقة مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها ، وعثر بحوزتها على ( كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة بيعها والهاتف للإتصال بعملائها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الامن العام الغردقة الحشيش ربة منزل

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