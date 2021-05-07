استشهد في عملية الواحات .. من هو الشهيد العقيد أحمد فايز

مسلسل الاختيار 2

عرض مسلسل الاختيار 2 قصة الشهيد العقيد أحمد فايز، والذي يجسده دوره الفنان أحمد سعيد عبد الغنى، وكان له دور بارز في وضع خطة للقضاء على البؤر الإرهابية بمنطقة الواحات في الجيزة.

الشهيد عقيد أحمد فايز من مواليد إحدى قري ديرمواس محافظة المنيا، و تخرج في كلية الشرطة عام 1995، وبعد عام من تخرجه التحق بقطاع أمن الدولة .

ويعد الشهيد العقيد احمد فايز هو شاهد الإثبات الأول في قضية “خلية الصواريخ” والمسؤول عن ضبط 36 متهما، و تولى مسؤولية جمع المعلومات في قضية “جند الشام” ونجح فى القبض على المتهمين.

استشهد العقيد احمد فايز عام 2017 في صحراء الواحات بمحافظة الجيزة ضمن 16 شهيدا اخرين من قوات الشرطة .

ويشهد جميع زملاء الشهيد العقيد احمد فايز له بالكفاءة المهنية والتدريبية العالية.