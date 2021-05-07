نسرين طافش ضحية مقلب برنامج رامز عقله طار.. اليوم

برامج رمضان 2021

تقع النجمة السورية نسرين طافش، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في حلقة اليوم الجمعة 7 مايو، من برنامجه «رامز عقله طار» الذي يعرض عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد الإفطار مباشرة.

وتصبح نسرين طافش، الضحية رقم 25 في حلقة برنامج «رامز عقله طار» بعد سلسلة حلقات، بدأت بـ (أحمد سعد، رمضان صحبي، حمو بيكا ولورديانا)وغيرها من الحلقات.

فكرة برنامح رامز عقله طار

وتقوم فكرة برنامج رامز عقله طار على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

وخلال البرومو، ظهر عدد من المشاهير في المجالات كافة ومنهم اللاعب الدولي رمضان صبحي نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، والفنان محمد هنيدي، ونيللي كريم، والمطرب الشعبي حمو بيكا، واللاعب الدولي مروان محسن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي.