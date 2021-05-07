يا كداب|حسن شاكوش في رسالة لـ ريهام سعيد: إحنا في بلد قانون..فيديو

رد مطرب المهرجانات حسن شاكوش علي البوست الخاص الذي نشرته الإعلامية ريهام سعيد قبل ساعات عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ووضعت به صورة تواليت.



وكتب حسن شاكوش عبر حسابه علي انستجرام "ردي علي الكلام دا بالقانون لان احنا في بلد القانون 👍".



ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها صورة لتواليت مهاجمة أحد الأشخاص وكتبت «مش هرد عليك ياكداب» لتنهال التعليقات عليها مهاجمة ردها الذي جاء بعد ساعات قليلة من فيديو نشره المطرب حسن شاكوش عبر حسابه، يوضح خلاله سبب رفضه إحياء حفل عيد ميلاد أبناء ريهام سعيد.