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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مي عمر : حسدت نيلي كريم وهند صبري.. فيديو

الفنانة مي عمر
الفنانة مي عمر

قالت مي عمر إنها حسدت الفنانة نيللي كريم على دورها في مسلسل “سجن النسا”، والفنانة التونسية هند صبري على دورها في الفيلم القصير “نورا تحلم”.

 

وأضافت مي عمر خلال لقاء ببرنامج العرافة عبر فضائية المحور: "بعد مسلسل الإسطورة شاركت في مسلسل عفاريت عدلي علام مع الزعيم عادل إمام، وليس من إخراج محمد سامي وأديت دور حبيبة الزعيم عادل إمام وأبنة حبيبته وبعده مسلسل ريح المدام وفيلم آخر ديك في مصر”.

وتابعت مي عمر أن الرد على الإتهامات التي كنت تواجهها بالواسطة كانت عن طريق الأعمال التي شاركت فيها.

وأشارت مي عمر إلى أن الهجوم الذي تواجهه أصابها بالضيق في البداية لكن محبة الناس الدليل على النجاح الذي حققته وذلك هو المهم.

 

 

عادل إمام الفنانة نيللي كريم نيللي كريم محمد سامى الفنانة مى عمر هند صبري

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