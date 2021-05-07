نسرين حجاج تكتب: اللى مالوش كبير

مسلسل انتظره المشاهدين لأنه عمل درامى بمواصفات خاصة بنكهة رومانسية فالبطلة والبطل هما زوجان يتابعهما الجماهير على وسائل التواصل الإجتماعى بمنتهى الشغف فينتظرون كل جديد صوره كانت أو تعليق بين الفنانة "ياسمين عبدالعزيز" وزوجها الفنان "أحمد العوضى" فحالة العشق هذه انتظر المشاهد أن يراها أمامه على الشاشة برغم أنه لا يعرف القصة ولكن هناك مشاهد ستجمعهما مع بعضهما على الشاشة وهذا كان من ذكاء المخرج والشركة المنتجه أنهم إستثمروا هذا الحب بشكل وتوظيف درامى يرضى الجماهير

فكعادته السيناريست الموهوب "عمرو محمود ياسين"الذى أثبت أن نجاحه ليس بالصدفه ولكنه نتاج تعب ومجهود فعمرو موهوب جدا فى المشاهد الرومانسية وتتميز مشاهده برتمها السريع وعناصر التشويق دائما تأخذنا لمناطق غير متوقعه ودائما له مفاجآت بنكهة السبايسى الحار جدا التركيبه النفسية الذى كتبها لعابد تيمور كانت أكثر من رائعه عنفه وحبه القاتل ونرجسيته أعجبت جدا بمشهد عابد وهو يتكلم مع مديرة منزله ويأخذ الكلمه الأولى التى تقولها ويوظفها بداخل طبقه النرجسى فهو لا يريد أن يستمع لغير صوت لسانه هو وتفكيره هو .

المخرج مصطفى فكرى ورؤيته الإخراجية المميزه أكد أن مصر تمتلك مولد يخرج لنا أجيال مبدعه من المخرجين والفنانون تميز جدا فى حلقة انتحار عابد اليوم .

الفنانة ياسمين عبد العزيز أقنعتنى فى البداية بأنها غزل فعلا ولم أتذكر أنها ياسمين حتى جائت مشاهدها مع مفاتن فخرجت غزل ودخلت ياسمين بحركاتها الشقية وعينها المبتسمة وحركة جسدها وحواجبها المعهوده جائت مشاهدها الرومانسية مع الخديوى أكثر من رائعه .

الفنان أحمد العوضى ممثل من العيار الثقيل يثبت فى كل عمل أنه يتلون ويلبس الدور ويجسده بشكل إحترافى إكسسوارات الدور كانت مكمله لشكل الخديوى وهيبته شخصية الخديوى مختلفه تماما عن أى دور قام به أحمد مختلف تماما عن هشام العشماوى وتكشيرته فلم أجد أثر لهشام فى مساحة دور الخديوى ولكن للأسف حصل العكس فى مسلسل الإختيار ٢ لم أجد هشام العشماوى شعرت أن شخصية الخديوى وملامحه فى ملامح هشام وربما يفهمنى أحمد نفسه عندما يقرأ مقالى فأعتقد أن فى مشاهد هشام كان أحمد العوضى يذهب للوكيشن التصوير ولم يترك الخديوى فى بيته فالصورة الذهنية لهشام هى تكشيرة وانعقاد حاجبيه .

لا أعلم إن كانت جملة "وحش الكون" كتبها عمرو ياسين فى السيناريو أم هى جملة من تركيبة أحمد العوضى وأدواته اللفظية للدور ومثلها "على الله حكايتك"

جملتين أحبهما الكبير والصغير وأصبح العوضى تريند بهما من أولى حلقاته مع غزل .

الفنان خالد الصاوى أبدع فى التركيبة النفسية لعابد تيمور وبالرغم من أنه ليس من أصحاب اللعب بالوجه إلا أنه تلون ولعب على مفاتيح غرور عابد ونرجسيته وأنانيته وفى نفس الوقت يظهر كالطفل المداعب فى بعض المشاهد أحببت التركيبة جدا تركيبة نفسية معقده لرجل كان طفل وحيد مدلل يعامله بعض الرؤساء كالملك كما جاء على لسان عابد اليوم

مشهد تحضير عابد لنفسه قبل الإنتحار أكثر من رائع وجمله مع نفسه كانت أكثر من رائعه وأتوقع له حصد الجوائز لأنه أدى أداء أبهر المشاهد وأعتقد أن هذا كان الماستر سين له وأتوقع أنه سيكتب لغزل كل ثروته ويحرم زوجته لأنه خيرها قبل إعلان الزواج الفلوس أم الزواج قالت "أنا مش طمعانه فى فلوسك"لذلك أتوقع أنه يحرمها وهذا جزاء خيانتها لغزل مع أننى كنت أتمنى أن يعلم بعلاقتها بعماد سننتظر باقى الحلقات لتجيب على شغفنا وأتوقع أنه سيوصى بثروته لغزل تعبيرا عن حبه لها .

الفنان خالد سرحان أبهرنى بهذا الدور وكان له مصداقية وأشعر بنضج فنى مختلف عن أدواره وأدائه السابق فى أكثر من عمل مؤخرا كان مفاجأة بالنسبة لى أدائه هنا ليس أوفر ومناسب للشخصية مساحة الدور وشره أعطته فرصه للتغيير لم يراودنى إحساس أنه خالد سرحان بل هو رفعت الذهبى .

الفنان فتوح أحمد أدى الدور بتميز غير مسبوق الأب الخانع السلبى الذى باع بنته لعابد نظير المستوى الذى نقله فيه هو وأسرته أدائه بسيط وسهل ولكنه مميز .

الفنانه دنيا عبد العزيز تنجح فى أدوار الشر وتجيد الأداء فى هذه المنطقه لعبت دور بمنتهى البراعه فهى الصديقة الخائنه والزوجة الخائنة والحبيبة الخائنة وتلونت مع غزل ومع عابد ومع عماد وأتوقع لها خروجها بدون أى ميراث فسيحرمها عابد من ذلك .

الفنانة دينا فؤاد أعتبرها قنبلة هذا العمل جسدت الدور بسهوله ويسر وبمهاره عالية فى اللبس والذهب والكيد جعلتنى أدمن مشاهد قدرية وكنت أنتظرها تظهر فى المشاهد كانت حقا من ضمن مفاجآت هذا العمل متمكنه من مفاتيح الشخصية السيكولوجية أما المكياج والشعر كان لى تحفظ عليهم فكنت أتمنى أن تلبس باروكة تظهر بيئة قدرية والميكاب يكون بلدى وليس بهذا الاحتراف لأن دورها بلدى "بزياده" أتوقع أن تحصد جوائز عليه لأنه دور متميز وبعيد عن شخصيتها والأدوار التى قدمتها فهى تستحق أن تفرد لها المساحات وأن يكتب لها سيناريوهات كغيرها ممن لا يستحقون الذين أطلوا علينا فى هذا الموسم وفى مواسم سابقة.

الفنان محفوظ حافظ توقعت ان يكون الدور بلطجى وشبه أدوار البلطجى المتعارف عليه لكن دوره بلطجى "صاحب صاحبه وراجل وشرس فى نفس الوقت" أبدل الصورة الذهنية للبلطجى بشخصية مينا من مشاهده المميزه مشهد الفرح شعرت أنه فى فرح بلدى فعلا وطريقة رقصه وأدائه تجعله يحفر إسمه بتميز بين شباب جيله لعب بأدائه الحركى والصوتى

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الفنان أحمد الرافعى فنان من النوع الثقيل وكنت قد كتبت عنه فى مقالى الإختيار السنه الماضية لتميزه ولكن توقعت بعد هذا النجاح سيكون فى مأزق لأنه لن يجد مثل هذا الدور ولكنه أثبت براعته فى هذا العمل

ووجدتنى أقول " لما فى ممثلين جامدين ليه بتبلونا بالعاهات التى تتغر على الجماهير قبل زملائهم" .

أرجوكم إظهروا كنوز مصر المدفونه و"كفاية مجاملات" على حساب الفن وحساب مصر .

هناك فنانين تميزوا فى أدائهم أحمد صادق ، إيمان السيد ، ورجالة الخديوى مميزين جدا خصوصا الخائن .

العمل جذب المشاهدين وحفر إسمه بين الأطباق المميزه على مائدة الأعمال الرمضانية

ومن المميز فى الأعمال الرمضانية برغم كم العنف المتواجد

إلا أن القنوات تكتب السن الذى يمنع منه الأطفال وهذا يجعلنا نتوقف عن تأنيب الكاتب أو الشركات المنتجة كما كنا نفعل من قبل

وهذا التنويه يجعل المسؤولية على الأباء فعليهم عمل "فلتر" للأولاد

شكرا للشركة المنتجة على هذه التوليفه الفنية الرمضانية المميزة .

"على الله حكايتكم"