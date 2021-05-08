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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنيقة.. شاهد أحدث ظهور لرضوي الشربيني

صدى البلد

نشرت الفنانة رضوى الشربينى؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

 

وظهرت الفنانة رضوى الشربينى؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأسود ، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها.

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الوردي وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة .

 

وكانت الإعلامية رضوى الشربينى أعلنت وفاة والدتها وكتبت، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".
 

وتابعت: "ماتت من كنت أكرم من أجلها.. أمى فىً ذمة الله و إنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفيسة".

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