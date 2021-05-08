بعد قليل|البحوث الفلكية: مرور الصاروخ الصيني في سماء القاهرة فوق هذه المنطقة

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية ، إن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة سوف يمر بعد قليل بسماء القاهرة.



وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه من المقرر مروره في تمام الساعة العاشرة وأربع ثوان لمدة دقيقتين و30 ثانية.



وأضاف "القاضي" إنه سيمر فوق الصحراء الغربية ، لافتاً إلى أن الارتفاع الخاص به لا يزال كبيرا جدا بواقع 158 كم وبسرعة 28 الف كم في الساعة .



وأشار إلى أن هذه المرة الخاصة بمروره بسماء القاهرة قد تكون رقم 10 منذ بدء الحادثة .



المعهد القومي للبحوث الفلكية يقوم بمتابعة حركة هذا الصاروخ على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات التي أعدها المعهد .