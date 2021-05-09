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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا.. إعادة انتخاب صادق خان في منصب عمدة لندن

إعادة انتخاب صادق
إعادة انتخاب صادق خان في منصب عمدة لندن

أفادت وسائل إعلام بريطانية بإعادة انتخاب صادق خان لمنصب عمدة العاصمة البريطانية لندن.

وفاز صادق خان عن حزب العمال البريطاني المعارض بولاية ثانية كعمدة للندن بعد تحصله على 55.2% من الأصوات بالجولة الثانية أمام منافسه شون بيلي عن حزب المحافظين.

وكانت استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم صادق خان بفارق أكثر من 25 نقطة على منافسه بيلي.

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وأظهرت النتائج أن خان صاحب الـ50 عاماً، الذي وُلد لمهاجرين باكستانيين ونشأ في مسكن اجتماعي، حصل على 1.2 مليون صوت.

في المقابل حصل منافسه المحافظ شون بايلي، المنحدر من أصول جامايكية، على 977,601صوتاً.

وأصبح صادق خان في 2016 أول مسلم يترأّس بلدية عاصمة غربية، قبل إعادة انتخابه مرة أخرى للمنصب مساء يوم السبت.

وركز خان في حملته الانتخابية على خلق الوظائف، ومستقبل لندن ة والتحديات التي تواجهها بناء على دراسة منجزة من جامعة لندن للاقتصاد، تظهر أن المدينة ستواجه صعوبات أكبر من مدن كبرى مثل باريس أو نيويورك، وهذا راجع أساسا لضعف السكان في قلب العاصمة المخصص للمكاتب والترفيه.

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