عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت باتجاه خميس مشيط

التحالف: تدمير طائرة
التحالف: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مسيرة" مفخخة، أطلقت باتجاه خميس مشيط السعودية.
 

وقال التحالف، إنه يتخذ الإجراءات العملياتية؛ للتعامل مع مصادر التهديد، لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
 

ويوم أمس، اعترض التحالف العربي ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.
 

وفي وقت سابق، حملت الخارجية الأمريكية جماعة الحوثي اليمنية المسؤولية عن تفاقم الوضع الإنساني في البلاد من خلال مواصلة هجومها على محافظة مأرب ورفض التجاوب مع مبادرة لإعلان هدنة.

 

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن المبعوث الأمريكي أشاد بالتعاون المتواصل والوثيق من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

 

وأوضح البيان، أن الحوثيين، خلافا لتصريحاتهم عن الوضع الإنساني في البلاد، يواصلون هجومهم على مأرب ويزيدون الظروف المروعة التي يعاني منها النازحون هناك تعقيدا.

خميس مشيط طائرة مفخخة السعودية السعودية الآن التحالف

موضوعات متعلقة

بينها السعودية.. "الفلك الدولي": الصاروخ الصيني يهدد 4 دول عربية

السعودية.. التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية

الثانية.. التحالف العربي يعترض ويدمر مسيرة حوثية مفخخة اتجاه خميس مشيط

ترشيحاتنا

أحدث توقعات سقوط الصاروخ الصيني .. 11 دولة في خطر بينها إسرائيل

ضل راجل الحلقة 27 .. ملك تعالج كابتن جلال وتهربه من المستشفى

لسبب مهم وخطير .. إيقاف تشغيل قطارات فائقة السرعة في بريطانيا

وزير شئون القدس يروي تفاصيل مخطط الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من الشيخ جراح.. فيديو

السعودية.. تدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت باتجاه خميس مشيط

حمدوك: ندرس مبادرة رئيس الكونغو لحل أزمة سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية وبرقًا فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

7 عمليات ومُضاعفات مؤلمة.. تفاصيل الوعكة الصحية للإعلامية إيمان الحصري

باقٍ دقائق معدودة|الصاروخ الصيني فوق مصر بعد قليل ويسقط في هذا التوقيت..تفاصيل

قرب مصر.. إعلان الطوارئ بدولة عربية استعداداً لسقوط الصاروخ الصيني

البنتاجون يعلن موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني

وجهة محتملة جديدة.. الصاروخ الصيني التائه سيسقط غداً الأحد في هذا المكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

فيديوجراف.. ضوابط صلاة عيد الفطر 2021

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: دراما رمضان والواقع (2)

عثمان المقدم يكتب: لقمة العيش

د. هادي التونسي يكتب: لماذا نقلق ؟!

د.أحمد موافي يكتب: احذروا الوباء النفسي

محمد صبري يكتب: الاختيار مش اختيار

بيري محمد تكتب: حديث مع الروح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ