السعودية.. تدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مسيرة" مفخخة، أطلقت باتجاه خميس مشيط السعودية.



وقال التحالف، إنه يتخذ الإجراءات العملياتية؛ للتعامل مع مصادر التهديد، لحماية المدنيين والأعيان المدنية.



ويوم أمس، اعترض التحالف العربي ودمر طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.



وفي وقت سابق، حملت الخارجية الأمريكية جماعة الحوثي اليمنية المسؤولية عن تفاقم الوضع الإنساني في البلاد من خلال مواصلة هجومها على محافظة مأرب ورفض التجاوب مع مبادرة لإعلان هدنة.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان، أن المبعوث الأمريكي أشاد بالتعاون المتواصل والوثيق من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وأوضح البيان، أن الحوثيين، خلافا لتصريحاتهم عن الوضع الإنساني في البلاد، يواصلون هجومهم على مأرب ويزيدون الظروف المروعة التي يعاني منها النازحون هناك تعقيدا.