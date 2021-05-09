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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها السعودية.. "الفلك الدولي": الصاروخ الصيني يهدد 4 دول عربية

الفلك الدولي: الصاروخ
الفلك الدولي: الصاروخ الصيني يهدد 4 دول عربية

أعلن مركز الفلك الدولي، موعد سقوط الصاروخ الصيني على الأرض، موضحا أن معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر ما عدا 4 دول، بينها المملكة العربية السعودية.

وكتب مركز الفلك الدولي في منشور على تويتر "وفقا لآخر التحديثات سيقع حطام الصاروخ الصيني في الساعة 02:04 بتوقيت جرينتش، زائد ناقص 60 دقيقة".

وتابع الفلك الدولي "معظم الدول العربية خارج نطاق الخطر.. ما عدا عُمان والسعودية والأردن وفلسطين. مع ضرورة متابعة آخر تحديث بعد حوالي ساعتين".

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وأشار المركز إلى أن الخريطة المرفقة توضح مكان السقوط المتوقع، والخطوط الخضراء والحمراء تبين الأماكن التي قد يسقط فوقها الحطام خلال هامش الخطأ.

فيما تتوقع وزارة الدفاع الأمريكية أن يسقط الحطام بين الساعة 23:27 و05:27 فجر السبت، بتوقيت جرينتش.

في المقابل، يتوقع بعض علماء الفضاء، بناء على حوادث سابقة، أن يتفكك الصاروخ ويحترق عند دخوله الغلاف الجوي لتتبقى منه قطع حطام فقط تسقط على الأرض، وفي حال دخوله الغلاف كاملا فقد يسقط في أحد المحيطات أو البحار، بما أن المياه تغطي 70% من سطح الأرض.

وكانت الصين  أطلقت، الأسبوع الماضي، صاروخها Long March5 ليحمل أول وحدة من محطة فضائية جديدة تقوم بكين بتشييدها في الفضاء.

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