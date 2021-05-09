آخر فيديو لـ الصاروخ الصيني قبل دقائق من سقوطه

نشر مركز الفلك الدولي اليوم الأحد، آخر الفيديوهات الملتقطة للصاروخ الصيني لونج مارش 5 بي قبل سقوطه بدقائق.

وأظهر مقطع فيديو مرور حطام الصاروخ الصيني فوق العاصمة الأردنية عمان، أثناء مروره العادي وقبل سقوطه بحوالي عشر دقائق.

وأعلن التلفزيون الصيني، اليوم الأحد، سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة لونج مارش 5 بي.

وقال التلفزيون الصيني الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة هبط في المحيط الهندي، حيث تفكك فوق بحر العرب.

وأوضح أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة تفكّك فوق بحر العرب بعد دخوله الغلاف الجوي، وأن بقايا الصاروخ سقطت بالمحيط الهندي والإحداثيات ترجح منطقة جنوب غرب الهند وسريلانكا.

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مسئولين صينيين قولهم إن بقايا الصاروخ الصيني تفككت وسقطت بعد دخوله الغلاف الجوي موقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا، أي في موقع في بحر العرب.

وعادت بقايا الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي في الساعة 5.24 صباحًا بتوقيت القاهرة، مع تدمير الجزء الأكبر من مكوناته في تلك المرحلة، وفقًا للتلفزيون الصيني.