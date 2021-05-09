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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عقبة: الدولة تتابع المواطن بعد تلقي لقاح كورونا.. فيديو

كورونا
كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إن الدولة تتابع المواطن أثناء وبعد تلقي لقاح كورونا، وذلك يعطي الشعور للمواطن بالأمان.

وأضاف خلال مكالمة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن العالم يسعى إلى زيادة النسبة المئوية للمواطنين الذين تلقوا اللقاح، لأنه يساعد على الوصول إلى المناعة المجتمعية.

ونصح "عقبة" المواطنين بالحصول على المعلومات من مصادر التحري، لأنه يوجد بعض الأشخاص مروجي الشائعات، يشككون في فائدة اللقاح، ويهولون من آثاره الجانبية.

وأشار عقبة، إلى أن الدولة تتجه إلى أن الحصول أعداد كبيرة من المواطنين على اللقاح، بتوفير 360 مركزا لإعطاء اللقاحات.

وأكد، أن منظمة الصحة العالمية تراجع أى معلومات جديدة تصدر عن جميع سلالات الفيروس.

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