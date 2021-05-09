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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن عن مسابقة الإعجاز الرباني فى القرآن الكريم

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف عن مسابقة عامة للأئمة والمثقفين والمهتمين بقضايا الإعجاز الرباني في الكون , تحت عنوان : "الإعجاز الرباني في القرآن الكريم" على النحو التالي:


أولا : البحث العلمي :
يقدم المتسابق بحثا علميا ميسرًا حول الإعجاز الرباني في أحد المحاور التالية:جسم الإنسان، والنبات، وخصائص الحيوان والطير، و الظواهر الكونية .
 

وأشترطت ألا يكون قد سبق نشره وأن يكتب خصيصا بلغة ميسرة للمسابقة فيما لا يزيد عن ثلاثين صفحة.
 

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ثانيا: بلاغة القرآن الكريم :
يقدم المتسابق بحثا علميا ميسرا فيما لا يزيد عن ثلاثين صفحة حول جوانب العظمة في بلاغة القرآن الكريم.


ثالثا: القراءة الحرة
أ- الجانب العلمي ، ويشمل خلق الإنسان وخصائص النبات والحيوان والطير وطبقات الأرض وخلق البحار والأنهار والجبال ونحو ذلك .
ب- الجانب البلاغي واللغوي في القرآن الكريم.


وهو عبارة عن ثلاثين سؤالًا نطرح كل يوم منها سؤالًا طوال شهر شوال 1442هـ وتتم الإجابة عليها ثم تسلم مجمعة في نهاية الشهر.

 
وستمنح الوزارة جوائز قيمة لجميع الفائزين ، مع تخصيص جوائز خاصة قيمة جدا للمتميزين ، وطباعة الأبحاث الأكثر تميزا ضمن إصدارات الوزارة.


مدة التسجيل أسبوعان من تاريخ الإعلان، ومدة الكتابة شهران من تاريخ اعتماد الموضوع للكتابة وإفادة المتقدم بقبول موضوعه. للتسجيل ادخل على الرابط التالي على موقع الوزارة : (http://ar.awkafonline.com/?p=136104) . 

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