عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الدقهلية : توريد 142 ألف طن قمح حتى اليوم

المهندس فوزى الحضرى
المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعه بالدقهلية

أكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية ان عمليات توريد القمح انتظمت اليوم الاحد بشون وصوامع الدقهلية المختلفة والبالغ عددها ٥ صوامع و٥ هناجر و٢٢ شونه بإجمالي ٣٢ موقع بنطاق المحافظة.

 

وأضاف أن الكميات الموردة حتى صباح اليوم بلغت ١٤٢ ألف طن قمح بنسبة ٦٣% من المستهدف توريده هذا العام مشيرا الى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى التوريد هذا العام ٢١٠ ألف طن حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ ٢٤٢ ألف فدان.

 

تموين سوهاج: توريد 3517 طن قمح محلي من المُزارعين


وأوضح أن أسعار توريد القمح هذا العام 705 جنيه للدرجة "22.5" و715 جنيه لدرجه " 23 " 725 جنيه لدرجة " 23.5 "  مؤكدا أن الدقهلية تعد من أولي المحافظات في إنتاج القمح المحلي بل هى سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من خضروات وفواكه وثروة حيوانية.

زراعة الدقهلية طن قمح حتى اليوم وكيل وزارة الزراعة فوزى الحضرى

ترشيحاتنا

كلاكيت تاني مرة.. عمرو سعد ومصطفى شعبان فى مسلسل جديد رمضان المقبل

الأمير في خطر .. سماع دوي إطلاق رصاص بالقرب من منزل الأمير هاري

أكلات إفطار رمضان.. طريقة عمل حمام كداب وكباب حلة وويكة وكنافة بالقشطة

محمد صلاح في البرلمان .. النواب يشيدون بدور اللاعب المصري في مكافحة المخدرات

بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية.. منظمة خريجي الأزهر تكرم حفظة القرآن الكريم من الوافدين

البورصة تربح 4.9 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد سقوط الصاروخ الصيني .. ما لا تعرفه عن بحر العرب

وزيرة الصحة :إنتاج لقاح كورونا المصري شهر يوليو المقبل

بث مباشر لـ سقوط الصاروخ الصيني .. ماذا سيحدث بعد اصطدامه بالأرض؟

سقوط الصاروخ الصيني في بحر العرب .. فيديو

الأقمار الصناعية ترصد سحبًا رعدية فوق القاهرة وهذا ما سيحدث بعد ساعات

بث مباشر.. شاهد الصاروخ الصيني التائه يقترب من الأرض في مشهد مرعب

بينها مصر .. السعودية تعلن عودة الرحلات مع 43 وجهة دولية

السعودية.. وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري عن 40 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنسيقية شباب الأحزاب تحقق حلم أمريكية مصابة بالسرطان في زيارة مصر

امرأة تكتشف مخابئ مرعبة في منزلها الجديد.. شاهد ماذا وجدت بداخلها .. صور

احذري السكر.. هؤلاء النساء الأكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء

من هاتف والدته.. طفل يشتري بـ39 ألف جنيه مصاصات سبونج بوب|صور

فيديو

فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

فيديوجراف.. ماذا يحدث في حي الشيخ جراح على يد الإسرائيليين؟

أماكن متوقعة لسقوط الصاروخ الصيني "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الأماكن المحظورة والمستثناة في قرارات رئيس الوزراء

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

إبراهيم عمران يكتب: ماذا بعد «رمضان»؟

أحمد شندي يكتب: مصر قاطرة التنمية

لواء محمد الكيلانى يكتب: صناعة شباب المستقبل الهم الشاغل للرئيس

أمجد عامر يكتب: كوفيد 25.. خطر داهم

د.علاء علي يكتب: سيناء.. البناء وصناعة التنمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

إسلام كمال

السحر الأسود فى رمضان!

د.طارق منصور

شيرين والوحي الإلهي

أحمد فرغلى رضوان

صعيد شبه الصعيد !

مجدي أبوزيد

روحانيات رمضان وتسامح العيد

إيمان الدربي

خلي بالك من زيزي

اﻟﻤﺰﻳﺪ