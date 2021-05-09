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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يشدد على سائقي الحنطور الالتزام بحفاضات الخيول

رئيس مدينة الأقصر
رئيس مدينة الأقصر يجتمع بالقطاعات الخدمية

عقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء الأحياء ومسؤولي قطاعات النظافة ومشرفي الإدارة الهندسية وكافة الإدارات المعنية، بحضور أشرف مصطفى سكرتير مدينة الأقصر، ومدير الإدارة الهندسية، لرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك..

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شدد "لطفي" على تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الشوارع بصفة مستمرة، حرصاً على سلامة المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.


كما شدد رئيس مدينة الأقصر خلال الاجتماع، على ضرورة مواجهة ظاهرة البناء العشوائي والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص، بكل حزم وبمنتهى الشدة خلال فترة العيد والإجازات، مؤكدا  وقف الإجازات لمسئولى الإزالات خلال فترة أيام العيد وقيام كل رئيس حي بالمتابعة على مدار اليوم لرصد وإزالة التعديات فى المهد ومصادرة كافة المعدات ومواد البناء فورا وتحرير المحاضر اللازمة طبقا للقانون.


وفي سياق متصل تم التنبيه على  رئيس نقابة سائقي الحنطور بالأقصر بإلزام سائقى الحنطور، بوضع طعام الخيل داخل الجوال الخاص به والتأكيد على الالتزام بـ"حفاضات" خيول الحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيول على الطرق، وأنه من يخالف ذلك سيتم مصادرة العربة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، يأتى ذلك من أجل الحفاظ على الوجه الجمالى والحضارى لمدينة الأقصر.

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الأقصر رئيس مدينة الأقصر قرارات مجلس الوزراء عيد الفطر سائقي الحنطور درجة الإستعداد القصوى نظافة التطهير والتعقيم

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