تغريم 22 مواطنا لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية بغرب الأقصر
قاد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الاقصر بالتنسيق مع مركز شرطة القرنة، والعقيد عثمان صدقي مأمور المركز، والرائد بهاء أبو عابد وكيل شرطة المرافق، والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث المرافق، حملة مكبرة، مساء اليوم الأحد، استهدفت قرى الأقالتة والبعيرات والضبعية، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتأكيد على تفعيل تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء، في الموعد المحدد في تمام الساعة الـ 9 مساء.
وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر مخالفة لمحال تجارية لاستمرارهم في العمل بعد توقيت الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم خلال الحملة تحرير 22 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح الفوري ودفع الغرامه المقررة (50 جنيه)، وتحرير 7 محاضر باعة جائلين، و16 محضر اشغالات.
كما تم تحرير محضر ايقاف أعمال، ومحضر بناء بدون ترخيص على مساحة 120 متر بقرية الضبعية، وتم التحفظ على معدات البناء.
وتلاحظ خلال الحملة التزام المحلات بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
شارك في الحملة حجازى النحاس، ومصطفي جبريل نائبا رئيس المدينة، وادارات المتابعة الميدانية، والاشغالات، والبيئة، ورخص المحلات، ومعدات الحملة الميكانيكية.