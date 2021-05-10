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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تغريم 22 مواطنا لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية بغرب الأقصر

تغريم 22 مواطنا لعدم
تغريم 22 مواطنا لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية بغرب الاقصر


قاد العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الاقصر بالتنسيق مع مركز شرطة القرنة، والعقيد عثمان صدقي مأمور المركز، والرائد بهاء أبو عابد وكيل شرطة المرافق، والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث المرافق، حملة مكبرة، مساء اليوم الأحد، استهدفت قرى الأقالتة والبعيرات والضبعية، لمتابعة تنفيذ قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

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ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتأكيد على تفعيل تنفيذ قرارات مجلس الوزارء الخاصة بغلق المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، والأنشطة الأخرى المدرجة ضمن قرارات مجلس الوزراء، في الموعد المحدد في تمام الساعة الـ 9 مساء.


وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر مخالفة لمحال تجارية لاستمرارهم في العمل بعد توقيت الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، كما تم خلال الحملة تحرير 22 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامة وطلب المواطنين التصالح الفوري ودفع الغرامه المقررة (50 جنيه)، وتحرير 7 محاضر باعة جائلين، و16 محضر اشغالات.
كما تم تحرير محضر ايقاف أعمال، ومحضر بناء بدون ترخيص على مساحة 120 متر بقرية الضبعية، وتم التحفظ على معدات البناء.


وتلاحظ خلال الحملة التزام المحلات بتوقيت الغلق وتفهم أهمية اتخاذ الاجراءات الحالية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
شارك في الحملة حجازى النحاس، ومصطفي جبريل نائبا رئيس المدينة، وادارات المتابعة الميدانية، والاشغالات، والبيئة، ورخص المحلات، ومعدات الحملة الميكانيكية.

مخالفة عدم ارتداء الكمامة غرب الاقصر حملة مكبرة قرارات مجلس الوزراء انتشار فيروس كورونا

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