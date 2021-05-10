فارس بلا جواز الحلقة 27.. كورونا تمنع زواج مصطفى قمر ونور قدرى

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 27 تطور جديد فى الاحداث حيث تدخل الفندق الذى يمتلكه فارس “مصطفى قمر” عروسة جديدة تدعى اسيا “نور قدرى” حيث ترغب فى شراء الفندق.

ويتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 27 الى ان غلاب “طارق عبد العزيز” يقرر ان يزوج فارس الى اسيا ويحاول ان يقنع فارس بهذا الامر.

وكما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 27 وفى يوم زواج وكتب كتاب فارس على آسيا تمرض العروسة بشكل مفاجيء، ويكتشف الحضور إصابتها بفيروس كورونا، وتنتهي الحلقة على ظهور الفنانة سوسن بدر، التي تجسد دور سيدة كانت جارة جد فارس، وكان يحبها.

ملخص احداث الحلقة 26

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 26 تطور جديد فى الاحداث حيث تحاول نوسة “مى كساب” ان تعالج نفسها من داء المشى اثناء النوم وسرقتها دون وعى.

ويتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 26 الى ان تلجا نوسة الى طبيب الفندق الذى يملكه فارس “مصطفى قمر” من اجل معالجتها من هذا المرض اللعين وهو ما يدفعها الى الجلوس فى غرفة الطبيب من اجل هذا الامر.

وكما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 26 يظن ادهم موظف الاستقبال فى الفندق “طارق الابيارى” أن هناك علاقة تجمع بين الطبيب ونوسة ويقرر ان يفضحها اثناء فرحها على فارس وهو الامر الذى يسبب فشل اتمام الزواج.

ملخص احداث الحلقة 25

شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 25 تطورا جديدا فى الأحداث حيث يقنع غلاب “طارق عبد العزيز” فارس “مصطفى قمر” بالزواج من نوسة “مى كساب”.

ويتطرق مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 25 الى أن فارس يقرر ان يطلب يد نوسة التى توافق على طلبه ويتفقان على الزواج فى اليوم التالى.

كما شهد مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 25 اكتشاف نوسة انها مريضة بداء المشى أثناء النوم ليلا وتقوم بسرقة بعض الأشياء من الغرف بالفندق وفى الصباح لا تتذكر شيئا مما فعلته فى الليل.



أبطال مسلسل فارس بلا جواز

مسلسل “فارس بلا جواز” يقوم ببطولته مصطفى قمر وطارق عبد العزيز ومى سليم ومى كساب وهنا شيحة وتأليف فداء الشندويلى وإخراج معتز حسام وتدو احداث العمل فى إطار كوميدى حول شاب يدعى فارس ويقرر جده أن يزوجه الا ان فارس يرفض الزواج وهو ما يدفع جده لكتابة وصية يشترط فيها ضرورة زواج من اجل حصوله على الميراث.

ويعرض مسلسل فارس بلا جواز على عدد من القنوات الفضائية أبرزها صدى البلد والنهار.