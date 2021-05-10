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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو العينين يهنىء لاعبي سيراميكا كليوباترا بعد الفوز برباعية على بيراميدز

صدى البلد

حرص النائب محمد أبو العينين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، على توجيه التحية للاعبين عقب نهاية مباراة بيراميدز والتى أنتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ووجه النائب أبو العينين التحية للجهاز الفني واللاعبين على ادائهم الرجولي في المباراة، خلال اتصال هاتفي، وطالبهم بالمواصلة على نفس النهج خلال المباريات المقبلة.

وشدد النائب أبو العينين على أن اللاعيبن لديهم الكثير الذي يمكن أن يقدموه لأنفسهم ولنادي سيراميكا كليوباترا، وأنه يثق ثقة تامة في قدراتهم.

واختتم النائب محمد أبو العينين حديثه مع اللاعبين على ضرورة مواصلة الأداء القوي في المباريات بالمرحلة المقبلة بالدوري العام.
 

محمد أبو العينين سيراميكا كليوباترا بيراميدز

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