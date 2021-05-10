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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر كيلو الطماطم يتراوح بين 1.50 و 3.50

أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق العبور اليوم الاثنين

أسعار الخضروات و
أسعار الخضروات و الفاكهة

ننشر أسعار الخضراوات و الفاكهة في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 10 مايو 2021 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ونرصد أسعار الخضراوات اليوم الاثنين فى سوق العبور 

وسجلت أسعار الخضراوات اليوم الاثنين فى سوق العبور كالتالى: تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.50 و 3.50 جنيه ، البطاطس بين 1.50 و 2.8 جنيه ، البصل بين 1.50 و 3.7 جنيه.

وسجلت الكوسة اليوم الاثنين فى سوق العبور  بين 2 و 3.75 جنيه للكيلو، تراوحت الفاصوليا بين 3 الى 5 جنيهات ، الباذنجان البلدي بين 1.75 و 2.75 جنيه .


وسجل الفلفل الرومي البلدي اليوم الاثنين فى سوق العبور  بين 3 و 4 جنيهات الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 4 جنيهات.


فيما سجلت اسعار الملوخية اليوم الاثنين فى سوق العبور بين 2.5 الى 4.5 جنيه، الخيار البلدي بين 2 الى 4 جنيهات .

ونرصد أسعار الفاكهة اليوم الاثنين بسوق العبور 

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر كيلو الليمون البلدى اليوم فى سوق العبور  بين 6 و 16 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدى بين 2.5 و 4.5 جنيه، البرتقال الصيفى 2 و 4 جنيهات ، و سجل سعر كيلو اليوسفى بين 4 و 8 جنيهات .

 

وتراوح سعر كيلو جوافة بين 4 و 7 جنيهات ، كانتلوب بين 2.5 و 4.5 جنيه ، سعر كيلو الفراولة 4 و 7 جنيهات.





 

اسعار الخضراوات سوق العبور الفاكهه اليوم الأثنين جنيه

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