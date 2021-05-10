لا بديل عن الفوز.. كارتيرون يفاجىء الأهلى فى القمة 122

استقر باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على خوض مباراة القمة أمام الأهلى المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، بطريقة هجومية.



ويفضل الجهاز الفنى للزمالك، الاعتماد على طريقة هجومية خلال مواجهة الأهلى اليوم وعدم التقهقر إلى الخلف مثلما حدث فى الشوط الأول من المباراة الأولى بين القطبين والتى شهدت تفوق الأحمر بهدفين مقابل هدف.



ويري كارتيرون أن فريقه الزمالك يمتلك كافة القدرات والإمكانيات التى تمكنه من الفوز على الأهلى خلال مباراة اليوم والسير بخطى ثابتة نحو حصد لقب مسابقة الدوري الممتاز ، وطالب كارتيرون لاعبيه بضرورة الفوز على الأهلى فى لقاء اليوم وتعويض الخسارة غير المستحقة من وجهة نظره فى المباراة الأولى بينهما .



وتقام المباراة القمة 122 وسط صراع شرس يجمع بين الفريقين الأهلي والزمالك على لقب بطل الدوري الممتاز في النسخة الجارية .



ويتصدر الزمالك حاليا جدول الترتيب برصيد 44 نقطة من 20 مباراة عبر " 13 فوزا و5 تعادلات وخسارتين" وسجل خلالها 35 هدفا واهتزت شباكه 13 مرة.



وفي المقابل يأتي الأهلي وصيفا في الجدول حتى الأن ولديه 40 نقطة من 18 مباراة خاضها حقق خلالها الفوز في 12 مباراة وتعادل 4 مرات وخسر مرتين وسجل 34 هدفا واهتزت شباكه 13 مرة ويملك الأهلي في جعبته مباراتين مؤجلتين يتيح الفوز له خلالهما الوصول لقمة الدوري بفارق نقطتين عن الزمالك .



ويضم الأهلى والزمالك مجموعة من اللاعبين الذين يعدون الأعلى سعرا فى الكرة المصرية من حيث القيمة التسويقية وهو ما يشير إلى أن مباراة اليوم ستكون واحدة من المواجهات الساخنة بين الفريقين للعديد من الاعتبارات على رأسها كتيبة النجوم التى يمتلكها كل فريق بجانب المنافسة الحامية بين القطبين على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم .