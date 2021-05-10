اليمن يطالب مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين وإيران لوقف الهجوم على مأرب

طالب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي، مجلس الأمن باتخاذ مواقف واضحة وصارمة وإجراءات حاسمة للضغط على الحوثيين والنظام الإيراني للرضوخ لخيار السلام ووقف الهجوم على مأرب وتجنب إرسال رسائل خاطئة تشجع المليشيات الحوثية على الاستمرار في ممارساتها العدوانية بحق اليمنيين.



جاء ذلك خلال مباحثات عقدها اليوم الاثنين، مع القائم بأعمال وفد روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة السفير ديمتري بولانسكي، التطورات السياسية والأوضاع الإنسانية في اليمن، ونقلتها وكالة الأنباء اليمنية.



واستعرض السفير اليمني جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى إحلال السلام ودعمها لجهود الأمم المتحدة وترحيبها بالمبادرات والمقترحات والمساعي الدبلوماسية والسياسية الهادفة إلى إنهاء الحرب وتعاطيها الإيجابي مع تلك الجهود، وما يقابل هذه الجهود من رفض وتعنت المليشيات الحوثية واستمرار هجومها الوحشي على مأرب ذات الكثافة السكانية ومخيمات النازحين والذي يبرهن على عدم رغبة وجدية هذه المليشيات بخيار السلام.



وتطرق السعدي، إلى استمرار الدعم العسكري واللوجستي للمليشيات الحوثية من النظام الإيراني لإطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية وزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.



من جانبه، أكد القائم بالأعمال الروسي، وقوف بلاده إلى جانب الشعب اليمني ودعمها لجهود المبعوث الخاص إلى اليمن للوصول إلى تسويه سلمية للصراع.