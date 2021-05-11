إندونيسيا: 13 مليونا و475 ألفا و807 أشخاص تلقوا اللقاح المضاد لـ"كورونا"

ذكرت فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إندونيسيا أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في البلاد حتى الآن بلغ 13 مليونا و475 ألفا و807 أشخاص.



وأوضحت فرقة العمل، حسبما ذكرت إذاعة "صوت إندونيسا" اليوم “الثلاثاء”، أن نحو 134 ألفا و130 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل 8 ملايين و755 ألفا و256 شخصا بينهم 120 ألفا و170 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت الإذاعة إلى أن فرقة العمل تهدف إلى تطعيم 40 مليونا و349 ألفا و49 مواطنا إندونيسيا في إطار الجهود الرامية للقضاء على الفيروس.