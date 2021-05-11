عاجل
شعراوي: رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق خلال إجازة عيد الفطر.. والغلق الكامل للشواطئ والحدائق والمتنزهات ومنع أي تجمعات للمواطنين بها فتاوى تشغل الأذهان.. كيف أواظب على الطاعة بعد رمضان؟ حكم قول كل عام وأنتم بخير أو عيدكم مبارك في الأعياد.. حكم صيام يوم العيد.. ما حكم إحياء ليلتي العيد؟ رئيس جامعة بني سويف: رفع حالة الاستعداد القصوى استعداداً لعيد الفطر المبارك الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 6 فلسطينيين من مدينة جنين جوجل تطلق خدمة جديدة لزيادة المنافسة في قطاع المدفوعات الرقمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إندونيسيا: 13 مليونا و475 ألفا و807 أشخاص تلقوا اللقاح المضاد لـ"كورونا"

لقاح كورونا
لقاح كورونا

ذكرت فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إندونيسيا أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس في البلاد حتى الآن بلغ 13 مليونا و475 ألفا و807 أشخاص.


وأوضحت فرقة العمل، حسبما ذكرت إذاعة "صوت إندونيسا" اليوم “الثلاثاء”، أن نحو 134 ألفا و130 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل 8 ملايين و755 ألفا و256 شخصا بينهم 120 ألفا و170 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأشارت الإذاعة إلى أن فرقة العمل تهدف إلى تطعيم 40 مليونا و349 ألفا و49 مواطنا إندونيسيا في إطار الجهود الرامية للقضاء على الفيروس.

فيروس كورونا اندونيسيا اللقاح

موضوعات متعلقة

خلال يوم ..الإمارات تسجل 1,614 إصابة جديدة بـ كورونا وحالتي وفاة

بعد قرار جو بايدن بوقف أمريكا إنتاج لقاح كورونا.. حرب تصريحات داخل الإدارة الأمريكية ..فيديو

ترشيحاتنا

ما حكم تأخير زكاة الفطر بعد صلاة العيد؟ .. المفتي يجيب

خالد الغندور على قرار إيقاف شيكابالا: مفيش عدل

بالأسماء.. ننشر القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية |صور

متى عيد الفطر 2021 في مصر .. باق 5 ساعات على رؤية الهلال

وزير التعليم: اتفقنا مع العربية للتصنيع على توريد شاشات تفاعلية وفصول ذكية 

اتحاد الكرة يوقع غرامة مالية على موسيماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

غرامات مالية على الأهلي والزمالك وإيقاف شيكابالا مباراتين

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن واقعة حذاء شيكابالا لجماهير الأهلي

غرامة 4 آلاف جنيه.. عقوبات رادعة لمخالفي اجراءات كورونا في عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

أهمها سد النهضة.. أبرز تصريحات الرئيس السيسي اليوم فى قناة السويس

متى وقفة عيد الفطر 2021 في مصر .. اليوم أم غدا؟.. بعد المغرب بنصف ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تهديد جديد للعالم ..الهنود يلجأون لـ «روث البقر» للشفاء من كورونا

استشاري عزل يكشف أعراض كورونا فى الموجة الثالثة من اليوم الثاني إلى 14

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ