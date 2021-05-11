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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيظ: نشاهد استفزازات إسرائيلية مفتعلة طالت أقدس المقدسات في فلسطين

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيظ، أن الوضع في فلسطين غير قابل للاستمرار على النحو الحالي، مشددا على أن ما يشاهده العالم يعد استفزازات إسرائيلية مفتعلة طالت أقدس المقدسات الإسلامية.

 

جاء ذلك خلال كلمته بالاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والذي خصص لمناقشة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية واعتداءات الاحتلال على مدينة القدس والمسجد الأقصى.

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من جانبه طالب مندوب فلسطين بالجامعة العربية، بتحرك عاجل لحشد موقف دولي ضاغط على إسرائيل، حسبما نقلت شبكة "العربية".

 

وتأتي هذه الجلسة بناء على طلب فلسطين وبرئاسة قطر، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة علي المقدسات خاصة المسجد الأقصى.

 

كما تناقش ايضا الاعتداء على المصلين والمخططات الاسرائيلية للاستيلاء على منازل المواطنين خاصة في حي الشيخ جراح وتهجير أهلها منها.

 

وأدانت دول عدة، الاعتداءات الإسرائیلیة على المسجد الاقصى والحرم القدسي الشریف، مطالبة بتحرك دولي عاجل من أجل حمایة حق أھالي (الشیح جراح) في بیوتھم وتوفیر الحمایة للشعب الفلسطیني.

إسرائيل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيظ فلسطين جامعة الدول العربية

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