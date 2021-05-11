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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعداداً للامتحانات الفصل الدراسي الثاني

12 قرارا لمجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط

الدكتور شحاتة غريب
الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

قال الدكتور شحاتة غريب  نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون التعليم والطلاب، إنه تم وضع قواعد منظمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠٢٠/٢٠٢١، بمختلف الكليات بعد الموافقة عليها من مجلس شئون التعليم والطلاب واعتمادها من مجلس الجامعة الطارئ.
1- استمرار الدراسة بعد إجازة العيد بنظام التعليم عن بعد  لمدة أسبوع حتى ۲۳ مايو2021 .
2- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  2020/2021  في 1 يونيه وحتى الأسبوع الأول من يوليو ۲۰۲۱م.

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3- تنعقد الامتحانات على فترتين : الفترة الأولى من الثامنة إلى الحادية عشر صباحا، والفترة الثانية من الرابعة حتى السابعة مساء، ويمكن أن تتعقد امتحانات في الفترة من الساعة ۱۲ ظهرا حتى الساعة الثالثة عصرا في القاعات المكيفة.
4- يتم إعلان جداول الامتحانات في كافة الكليات بعد اعتمادها قبل يوم ۲۰ مايو ۲۰۲۱م.
5- التأكيد على أداء الامتحانات بنظام البابل شيت وفقا لقرار مجلس الجامعة.
6- فيما يتعلق بالمقررات التي تعتبر متطلبات تخرج ولا تضاف للمجموع، يتم أداء الامتحانات بشأنها أون لاين، على أن يترك الامتحان على المنصة لمدة يومين، ويحسب للطالب ناجح أو راسب.
7- فيما يتعلق بمشروعات التخرج، يكون آخر موعد لتسليم هذه المشروعات يوم 15 يوليو بكافة كليات ومعاهد الجامعة.
8- تحسب درجات أعمال السنة (المنتصف) التي أدى فيها الطلاب الامتحانات بالفعل قبل تاريخ 9 مايو، أما بالنسبة للطلاب الذين لم يؤدون امتحانات أعمال السنة أو المنتصف، يؤدون هذه الامتحانات مع الامتحان النهائي، ويترك الخيار للكلية أو المعهد بين أمرين:
أن يكون الامتحان في ورقة منفصلة في ذات وقت الامتحان النهائي ومع مراعاة زمن الامتحان.
وأن  يكون الامتحان في نفس ورقة الامتحان النهائي مع مراعاة زمن الامتحان.
9- يؤدي الطلاب الامتحانات الشفوية بنظام الشيت مع الامتحان النهائي وفي ذات وقت الامتحان.
10- فيما يتعلق بامتحان العملي، يترك الخيار للكليات أو المعاهد بين أمرين:
- أداء الامتحان العملي قبل موعد الامتحان النهائي، أي قبل 1 يونيه.
- ضم امتحان العملي مع الامتحان النهائي في ذات وقت الامتحان.
11- أن يقتصر الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني على الموضوعات التي جرى دراستها بالفعل سواء وجهًا لوجه أو بنظام التعليم عن بعد.
12- التزام أساتذة المقررات بإعلان دليل اسئلة استرشادية وإجاباتها للطلاب قبل يوم 25 مايو، وعلى رؤساء الأقسام كتابة تقرير للسادة وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب يحتوي على بيان بالمقررات التي أعلن بشأنها دليل الأسئلة الاسترشادية أو تلك التي لم يعلن بشأنها ذلك؛ كي يتسنى اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

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