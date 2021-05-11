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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام سعيد تكشف تفاصيل إحالة حسن شاكوش للمحاكمة

صدى البلد

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن تفاصيل إحالة مطرب المهرجانات حسن شاكوش للمحاكمة أمام محكمة جنج بولاق الدكرور.

 

ونشرت ريهام عبر إنستجرام بيان جاء فيه: جلسة محاكمة لحسن شاكوش يوم 29 يونيو 2021 أمام محكمة جنج بولاق الدكرور لاتهامة بالسب والقذف والإساءة لسمعة العائلات والمعاقب عليها طبقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات بالحبس الذي يصل إلى 3 سنوات والغرامة علاوة على التعويضات التي تراها المحكمة مناسبة".

 

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كان مطرب المهرجانات حسن شاكوش قد رد علي البوست الخاص الذي نشرته الإعلامية ريهام سعيد قبل ساعات عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ووضعت فيه صورة تواليت.


وكتب حسن شاكوش عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام "ردي علي الكلام دا بالقانون لان احنا في بلد القانون ".


ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها صورة تواليت ومهاجمتها أحد الأشخاص وكتبت «مش هرد عليك ياكداب» لتنهال التعليقات عليها مهاجمة ردها الذي جاء بعد ساعات قليلة من فيديو نشره المطرب حسن شاكوش عبر حسابه، يوضح خلاله سبب رفضه إحياء حفل عيد ميلاد أبناء ريهام سعيد.

ريهام سعيد مطرب المهرجانات المهرجانات بولاق الدكرور قانون العقوبات الغرامة الاعلامية ريهام سعيد

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