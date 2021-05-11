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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية تكشف مواعيد صلاة عيد الفطر

شهر شوال
شهر شوال

اعلن الدكتور ياسر عبد الهادي، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن تعذر رؤية هلال شهر شوال بما يعني أن غدا هو المتمم لشهر رمضان المبارك وان أول غدا الخميس الموافق 13 مايو .

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وأوضح الدكتور "عبد الهادي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الهلال تعزر رؤيته اليوم  بسبب العديد من العوامل الجوية مثل السحب والأبخرة ، ليكون غدا هو المتمم لشهر رمضان .


واضاف الدكتور"ياسر" إن الهلال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي .


وكان القومي للبحوث الفلكية قد أوضح ، أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال، نواكشوط بموريتانيا، ومراكش وفاس بالمغرب 
وأضاف ان القمر سيغرب قبل غروب الشمس في يوم الرؤية في كل من مكة المكرمة والقاهرة بـ 12 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (11– 14 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين (3– 17 دقيقة).


وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن مواعيد صلاة عيد الفطر سوف تكون في تمام الساعة 5:28 دقيقة صباحا، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ويكون طول الشهر 29 يوما، حيث إن الهلال سيولد يوم 11 من شهر مايو في تمام الساعة التاسعة .

المعهد القومي للبحوث القومي للبحوث الفلكية شهـــر شــــوال

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