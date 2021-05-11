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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

هنأ الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملون بالجامعة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيده على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

 

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وأطلق  مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان مجموعة برامج تدريبية لشهر مايو 2021، والتي تهدف إلى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الإلكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  

 

ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز  دورة تدريبية حول تدريبية حول سبل التيسير للمعاقين   بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم  الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا يومى ٢٣ و ٢٤ مايو ٢٠٢١ .

 

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم

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