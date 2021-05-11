التحقيق مع المتورطين فى واقعة فيديو تقديم الكفن بعين شمس

باشرت النيابة العامة التحقيق مع ٨ أشخاص من المتورطين فى واقعة فيديو تقديم الكفن بمنطقة عين شمس،

وكلفت النيابة رجال المباحث بضبط باقى المتورطين فى الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر قيام أشخاص بحمل أكفان بيضاء وتقديمها لآخرين داخل صوان، بينما يجلس أحد الأشخاص ويسبهم بألفاظ خادشة ويدعى عدم قدرة أي شخص على إغاثتهم.

وتبين من الفحص و التحري أن مشاجرة عنيفة نشبت بين طرفين بمنطقة الجيزة منذ حوالى شهرين داخل باخرة سياحية، وتم تحرير محضر وقتها ، ومنذ أيام قام شخص بالتدخل، وطلب من أفراد العائلة الأخرى القدوم لعين شمس للصلح مع العائلة الأولى، وعندما حضروا تفاجأوا بوجود صوان، وتم إجبارهم على تقديم الأكفان، وتم القبض على متهمين فى الواقعة، وتولت النيابة التحقيق .