رعب.. شاهد انفجار سفرة وتطاير زجاجها أثناء نوم صاحبتها دون سبب واضح |صور

شعرت امرأة بالذعر بعدما انفجرت السفرة الزجاجية إلى مليون قطعة وتطايرت الشظايا في كل مكان أثناء نومها، دون أي سبب واضح، وهو ما جعلها تنشر مقطع فيديو للحادث المرعب.

نشرت «صوفي فوكس» مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك TikTok لتظهر لمتابعيها مدى الضرر الذي لحق بسفرة الطعام الزجاجية، مدعيةً أنها انفجرت بشكل مرعب في منتصف الليل بينما كانت نائمة.

جاء مقطع الفيديو بمثابة تنبيه للآخرين ليكونوا حذرين بشأن قطع الأثاث الزجاجي، خاصة السفرة بغض النظر عن مظهرها الأنيق.

قالت صوفي في التعليقات بأنها عثرت على شظايا زجاج ممددة على الأرض، بالإضافة إلى سقوط شاشة الكمبيوتر الخاصة بها، بعد سماعها تتحطم، ولحسن الحظ لم تتحطم الشاشة.

كان الناس في حيرة من أمرهم بشأن كيفية حدوث ذلك، وسألوا صوفي عما إذا كانت مكسورة بالفعل بطريقة ما دون أن تعلم مسبقا.



لكنها أجابت: "لم أستخدمها أبدًا ولم يكن بها سوى بعض الخدوش السطحية الطفيفة!"، مما ترك الجميع في انتظار حيرة من أمرهم.

انطلق المشاهدون في التعليقات للعمل على حل اللغز والوصول إلى السبب، وأشار البعض إلى أن جهاز الكمبيوتر الخاص بها ربما يكون هو السبب.

قال أحد المستخدمين: "إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل على تلك الطاولة طوال الليل، فإن الحرارة هي من تسببت في تحطم تلك السفرة إلى قطع!".

وعلى الرغم من أن أحد الأشخاص علق قائلاً: "بأنها تسمى صدمة حرارية.. عادة تغير في الحرارة"، خلص معظم الناس لأنفسهم إلى أن الحادث يجب أن يكون ناتجًا عن كمية غير عادية من الحرارة.

لكن صوفي أخذت كل شيء على سبيل الدعابة، قائلة إنها توقعت تقريبًا وقوع الحادث مسبقًا وهذا هو المخيف في الأمر فعلا.

حتى أن صوفي ردت على أحد الأشخاص قائلة: "كان لدي رؤى بحدوث ذلك في مكالمة عمل ورأيت الشظايا تتطاير في كل مكان وقد حدث بالفعل".

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