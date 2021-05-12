عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

دينا الشربيني تقتل زوجها منصور وتستعد للهرب في "قصر النيل"

دينا الشربيني
دينا الشربيني

قتلت كاميليا (دينا الشربيني)، زوجها، منصور السيوفي (صبري فواز)، في الحلقة التاسعة والعشرين من مسلسل قصر النيل؛ دفاعًا عن خالد نوح (أحمد مجدي)، أثناء شجارهما سويًا، بعدما فاجأهما بحضوره المباغت، فما كان لـ"خالد"، سوى أنه أخذ الجثة لدفنها في الصحراء، وبهذا يتستّر على حبيبته كاميليا، وتنتهي قصة “منصور” للأبد.
 

txt

قصر النيل الحلقة 28.. كاميليا تتنازل عن الانتقام

txt

قصر النيل الحلقة 29.. أحمد خالد صالح يحاول قتل ريهام عبد الغفور


كما صدر قرار بالقبض على خالد نوح بسبب الصناديق الذهبية، ولكنه أفلت من قبضة الشرطة واختبأ في منزل مجهول، رفقة كاميليا ومنير (عمرو السعيد) الذي نفذ خطة الهروب القديمة، وحصل لكاميليا وخالد نوح على جوازي سفر بأسماء جديدة؛ لتتحول كاميليا إلى “بولا واصف”، ويتحول خالد نوح إلى “ماركو جلدوني”، فهل سينجحان في الفرار على متن الطائرة التي ستغادر إلى قبرص في منتصف الليل؟.
 

وقبل تنفيذ خطة الهروب؛ اعترفت كاميليا لـ خالد بما تعرفه عن الثروة الحقيقية لعائلة السيوفي، وأعطته المفتاح الذي عثرت عليه في غرفة مكتب فهمي السيوفي (تامر ضيائي)، فهل سيرفضان الهرب من مصر ويبقيان للبحث عن الكنز؟.
 

ومن ناحية أخرى، وقبل مغادرتها للقصر دون رجعة؛ اعترفت سعاد (ناردين فرج) لطليقها فوزي السيوفي (أحمد صالح) بأن قاتل سوسن، حبيبته القديمة ليس منصور السيوفي، وإنما عايدة الخازندار (ريهام عبد الغفور)، وثار جنون فوزي وذهب لقتلها على الفور، ولكن تدخل نبيل (نبيل عيسى) لمنعه، فل سيمنعه فعلًا؟ أم سينجح فوزي في الانتقام لسوسن وكاميليا وكل من آذتهم عايدة؟.
 

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

 

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.
 

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل.

مسلسل قصر النيل قصر النيل مسلسل دينا الشربيني صبرى فواز

موضوعات متعلقة

نهاية سعيدة لمسلسل حزين.. ضل راجل الحلقة الأخيرة .. القبض على الجناة وزواج شهد

رسائل قوية من رؤوف عبدالعزيز.. ظهور أمنية مفاجئ بالحلقة الأخيرة لمسلسل الطاووس

مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 29.. المخابرات المصرية تلاحق عناصر الفوضى الخلاقة

مسلسل الاختيار 2 ملخص الحلقة 29 .. الأمن والمخابرات يحبطان محاولة اغتيال السيسي بافتتاح كأس الأمم الإفريقية

كنت عاوز تموت مو صلاح.. مشهد كوميدي بنهاية الحلقة 29 لمسلسل الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29.. إحباط محاولة اغتيال السيسي بكأس الأمم الإفريقية

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29 .. ظهور خاص للفنانين أشرف زكي ومحمد رجب

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 29 .. ظهور خاص للفنان أحمد عز

ترشيحاتنا

قرارات عاجلة من حمدوك والجيش السوداني بشأن إطلاق النار على المتظاهرين في الخرطوم

فورد تكشف عن موعد إطلاق نسختها الكهربائية F-150.. فيديو

بالصور .. تسريبات تستعرض تصميم هواتف iPhone 13

أسرار قراءة آية الكرسي للرزق

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 12 - 5 - 2021

رسائل النائب محمد أبو العينين للاعبي سيراميكا كليوباترا بعد رباعية بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مذبحة وحرب أهلية في إسرائيل.. وقرار عاجل من نتنياهو بعد سقوط الشرطة.. فيديو

موعد عيد الفطر المبارك 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

رؤية هلال شوال .. الإفتاء تحدد موعد عيد الفطر

دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها.. شاهد

سقوط صواريخ من غزة على مدينة اللد.. ونتنياهو يعلن الطوارئ

محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحان الشهادة الإعدادية

لعدم دعوته على عيد ميلاد.. رجل يهجم على حفل ويقتل كل المدعوين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب.. شاهد انفجار سفرة وتطاير زجاجها أثناء نوم صاحبتها دون سبب واضح |صور

يستخدمها المشاهير.. شاهد أغرب خدعة لالتقاط أفضل الصور على إنستجرام

بعد إصابة إيلون ماسك .. أعراض متلازمة أسبرجر

بتوجيهات الرئيس السيسي .. القوات المسلحة تحتفي بأسر الشهداء بمناسبة حلول عيد الفطر

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

منى زيدو تكتب: العدالة التي لا زلنا نبحث عنها

آلان سليفي يكتب: سياسة الإدارات الأمريكية في الملف السوري

نعمة محمد الشنشوري تكتب: العيد فرحة

نجاة هاشم تكتب: نعم استفدنا يا رمضان

مروة مصطفى البيلي تكتب: العيد وعوائد الإحسان

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

اﻟﻤﺰﻳﺪ