عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصر النيل الحلقة 28.. كاميليا تتنازل عن الانتقام

دينا الشربيني وصبري
دينا الشربيني وصبري فواز

كشفت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل قصر النيل عن تنازل كاميليا (دينا الشربيني) عن الانتقام، حيث كتبت جوابًا لأسرة السيوفي الموقع بـ"السيدة ك"، وأخبرتهم فيه أنها ستغادر قصرهم للأبد ولن تعود أبدًا، وأنها سامحتهم على كل الأذى التي تسببوا لها فيه، وفي نفس الوقت طلبت من منير (عمرو السعيد) أن ينسى أمر الجنيهات الذهبية وقررت إبلاغ الشرطة عنهم حتى تستحوذ عليها الحكومة ولا يطال منها منصور السيوفي (صبري فواز) أي شيء.

 

كما طلبت من منصور السيوفي أن يتقابلا للمرة الأخيرة قبل سفره خارج البلاد، وعندما تقابلا فاجأهما المقدم خالد نوح (أحمد مجدي) ونشبت مشاجرة بينهم، فما كان من كاميليا إلا أنها أخذت عصا منصور وضربته على رأسه فأوقعته غارقًا في دمائه، فهل قتلت كاميليا منصور السيوفي في قصر النيل؟

 

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

 

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

 

txt

دينا الشربينى تعلم مكان ثروة السيوفى فى الحلقة 27 من قصر النيل

txt

مسلسل قصر النيل.. لغز مقتل "السيوفي" يهدد أحمد مجدي بخسارة مهنته

 

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل “لعبة النسيان”، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة.

 

كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” و"ثانية واحدة"، في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

 

  

قصر النيل دينا الشربيني عائلة السيوفي مسلسل قصر النيل صبرى فواز

ترشيحاتنا

تهديد جديد للعالم ..الهنود يلجأون لـ «روث البقر» للشفاء من كورونا

9 مستندات للحصول على ترخيص بناء بالمنظومة الجديدة

حكم قول كل عام وأنتم بخير أو عيدكم مبارك في الأعياد

ارتفاع جنونى للذهب..تعرف على أسعاره محلياً وعالمياً

الرئيس السيسي يستمع لشرح عن المشروعات المستقبلية لقناة السويس

الرئيس السيسي يتفقد المجرى الملاحي لقناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر المبارك 2021 في مصر

لا يصدر من مدرب|هيثم فاروق يهاجم كارتيرون بسبب خطأ فادح أمام الأهلي

موعد عيد الفطر المبارك 1442 - 2021 .. اعرف هل الأربعاء أم الخميس ؟

متى وقفة عيد الفطر 2021 في مصر .. اليوم أم غدا؟.. بعد المغرب بنصف ساعة

لصوص يعذبون أما ويقتلون طفلتها الرضيعة لسرقة قرطها الذهبي و٢٠ جنيها بالمحلة

شاهد .. الأرصاد : حالة الطقس ستظل مستقرة خلال أيام العيد

الزراعة تكشف حقيقة تسمم الخوخ والبطيخ والكنتالوب

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشاري عزل يكشف أعراض كورونا فى الموجة الثالثة من اليوم الثاني إلى 14

مواصفات شيفروليه سيلفرادو الكهربائية الجديدة .. صور

أكلات إفطار رمضان.. شيش طاووق بالجبنة ومكرونة بشاميل وكوسة بالحمص وكنافة بالفواكه

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

شاهد... غطاء سيارة قادر على إطفاء الحرائق في دقائق

شاهد.. هوندا تختبر N7X كروس أوفر 7 مقاعد

فيديو جراف.. أوروبا تنتفض ضد ذيول جماعة الإخوان المسلمين

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (6)

جمال قرين يكتب: كلمة للمصريين

د. صابر حارص يكتب: العقيدة أساس العبادات.. والمعاملات ثمرة لهما

ليلي زيدان تكتب: فن إغتصاب العقول

د. رجاء أحمد على تكتب: فلسفة الخشت وإنارة العقول

عمر عاقيل يكتب: إفلاس أخلاقي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: بصمة العسكرية الأمريكية

أحمد فرغلى رضوان

2020 والسر في التفاصيل !

د.سالم الكتبي

إسرائيل.. وما بعد إحياء الاتفاق النووي

ريهام مازن

من قلبي.. الرئيس «الإنسان» يضع المصرية «جوه» عيونه

د.مجدي بدران

سلامتك فى عيد الفطر

أ. د. محمود المتيني

كيف كلّلت مصر تعاونها مع الصين ليصل إلى شراكة شاملة

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: المرونة النفسية

اﻟﻤﺰﻳﺪ