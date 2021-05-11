قصر النيل الحلقة 29.. أحمد خالد صالح يحاول قتل ريهام عبد الغفور

شهدت الحلقة 29 من مسلسل قصر النيل، عددا من الأحداث، من اتفاق كل من كاميليا “دينا الشربيني"، وخالد نوح “أحمد مجدي"، على الهروب خارج مصر، بهوية مزورة.



وأخبر أحد الضباط، حسين “محمد حاتم”، أن مجلس إدارة المصنع ستتغير، كما سيتم إصدار قرار بتأميم القصر.



أما فوزي “أحمد خالد صالح”، فعَلِمَ أن عايدة “ريهام عبد الغفور” هي من قتلت زوجته الأولى، وحاول قتلها، قبل أن تنتهي الحلقة.

أحداث الحلقة السابقة :

شهدت الحلقة 28 من مسلسل قصر النيل العديد من الأحداث ومنها ، ذهاب كاميليا “دينا الشربيني” إلى منصور السيوفي في المنزل الذي يختبأ فيه، لتكشف عددا من الحقائق.

كما أبلغت المقدم خالد نوح “أحمد مجدي” بمكان الكنز، وطريقة تهريبه، وكانت المفاجأة هي حضور المقدم خالد نوح في الموعد المتفق عليه بينها وبين منصور السيوفي، وحاول الأخير قتل الأول، قبل أن تتدخل كاميليا وتضرب منصور السيوفي على رأسه؛ مما أدى لوفاته.



فريق عمل مسلسل قصر النيل:

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.