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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصر النيل الحلقة 29.. أحمد خالد صالح يحاول قتل ريهام عبد الغفور

مشهد من مسلسل قصر
مشهد من مسلسل قصر النيل

شهدت الحلقة 29 من مسلسل قصر النيل، عددا من الأحداث، من اتفاق كل من كاميليا “دينا الشربيني"، وخالد نوح “أحمد مجدي"، على الهروب خارج مصر، بهوية مزورة.
 

وأخبر أحد الضباط، حسين “محمد حاتم”، أن مجلس إدارة المصنع ستتغير، كما سيتم إصدار قرار بتأميم القصر.
 

أما فوزي “أحمد خالد صالح”، فعَلِمَ أن عايدة “ريهام عبد الغفور” هي من قتلت زوجته الأولى، وحاول قتلها، قبل أن تنتهي الحلقة.

 

أحداث الحلقة السابقة : 

 

شهدت الحلقة 28 من مسلسل قصر النيل العديد من الأحداث ومنها ، ذهاب كاميليا “دينا الشربيني” إلى منصور السيوفي في المنزل الذي يختبأ فيه، لتكشف عددا من الحقائق. 

 

كما أبلغت المقدم خالد نوح “أحمد مجدي” بمكان الكنز، وطريقة تهريبه، وكانت المفاجأة هي حضور المقدم خالد نوح في الموعد المتفق عليه بينها وبين منصور السيوفي، وحاول الأخير قتل الأول، قبل أن تتدخل كاميليا وتضرب منصور السيوفي على رأسه؛ مما أدى لوفاته.
 

قصر النيل الحلقة 28 .. دينا الشربينى تقتل صبرى فواز دفاعاً عن أحمد مجدى

دينا الشربينى تعلم مكان ثروة السيوفى فى الحلقة 27 من قصر النيل

فريق عمل مسلسل قصر النيل:

 

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

أحمد مجدى مريم الخشت صلاح عبد الله صبرى فواز احمد خالد صالح دينا الشربيني عمر السعيد محمد سليمان ريهام عبد الغفور مسلسل قصر النيل ناردين فرج نبيل عيسى

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