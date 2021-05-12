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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل العيد.. ضبط ١١٠ كيلو ملوحة فاسدة في سوهاج

ملوحة فاسدة
ملوحة فاسدة

نفذت مديرية التموين بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بالإقليم، عدة حملات تموينية قبل عيد الفطر المُبارك على محال بيع الأسماك المُملحة؛ لضبط المُخالفين والخارجين عن القانون.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 110 كيلو جرام ملوحة غير صالحة للاستهلاك الأدمي.

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وتلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من ضبط (مصطفى ف.م - 25 عامًا - ويقيم دائرة المركز جهينة - صاحب محل بيع أسماك مُملحة)، وبحوزته 110 كيلو جرام ملوحة فاسدة قبل بيعها للمواطنين خلال عيد الفطر المُبارك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط عيد الفطر العيد سوهاج حملات حملات تموينيه مديرية التموين

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