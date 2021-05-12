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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تمنح أولوية اللقاحات لمجموعات معينة

10 % فقط حصلوا عليه.. غضب بين الألمان لتعثر تلقي لقاح كورونا

صدى البلد

حالة من الغضب تجتاح الألمان في محاولة منهم للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا معربين عن يأسهم من الحصول على الجرعات.


ووفقا لما نشرته رويترز، قالت أنكي ريختر-شير ، نائبة رئيس الجمعية الألمانية للأطباء: الضغط على مراكز التطعيم وممارسات الأطباء يتزايد، وضغوطات كبيرة للحصول على اللقاح المضاد لوكرونا.

قالت ريختر-شير إنه نظرًا لأن ألمانيا تمنح الأولوية للقاحات لمجموعات معينة، مما دفع باقي الشعب للتذمر من الانتظار.

وأضافت رئيس الجمعية الألمانية: الناس يظهرون في عيادات الأطباء ويحاولون الحصول على اللقاحات على الرغم من أن دورهم لم يحن بعد، وبأسلوب عدواني.


ويطالب بعض الأشخاص أيضًا الحصول على الجرعة الثانية مبكرًا حتى يتمكنوا من الذهاب في عطلة أو الاستفادة من مزايا مثل التسوق دون الحاجة إلى اختبار COVID-19.

المرضى الأكبر سنًا الذين تم وصفهم لـ أسترازينيكا يطالبون أيضًا بلقاح مختلف.

كثفت ألمانيا حملتها للتلقيح وأعطت الآن الجرعة الأولى لثلث السكان ، مع تلقيح حوالي 10٪ بالكامل.

وبدأت المانيا بتطعيم مواطنيها الأكبر سناً ووسعت نطاقها تدريجياً لتشمل الفئات الأصغر سناً والمهن الأخرى ذات الأولوية مثل المعلمين والصحفيين وأولئك الذين يعملون في البنية التحتية الحيوية.

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