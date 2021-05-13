إعلام القاهرة : إجراء امتحانات الفصل الدراسي أول يونيو .. وإقامتها أونلاين لجميع الفرق

كشفت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن المواعيد المقررة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية.



وأوضحت خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إنه من المقرر إجراؤها لجميع الفرق الدراسية في الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.



وأضافت الدكتورة "هويدا" إن جميع الامتحانات ستعقد "أون لاين" لجميع الطلاب سواء الدراسات العليا أو طلاب مرحلة البكالوريوس ، من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة ، بحيث تكون درجة الامتحان النهائي من 70 بدلا من 50 درجة .

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كما إن الكلية جاهزة لإجراء الامتحانات من خلال المنصة، حيث أنه تتوافر الإمكانات التي تتيح إجراؤها بهذه الطريقة ، كما أنها ليست المرة الأولى لإجراء الامتحانات الكترونيا، فهناك خبرات سابقة للطلاب في هذا الشأن، كما أنه تم تأهيلهم بشكل كبير على استخدام المنصات الإلكترونية.



جدير بالذكر ، إن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تقوم دائما بتقديم العديد من الورش والدورات التدريبية للطلاب وكذلك أعضاء هيئة التدريس لزيادة خبراتهم ومهاراتهم على استخدام هذه المنصات ، وكذلك كافة الامكانات التكنولوجية الحديثة وتسخيرها واستغلالها في العملية التعليمية .



وكانت الكلية قد أعلنت عن تفعيل برنامج دبلوم "الإعلام الرياضي" بنظام "التعليم المدمج ، وذلك لزيادة خبرات ومهارات طلاب الدراسات العليا من مختلف التخصصات العلمية بشئون "الإعلام الرياضي" ومدارسه وتطبيقاته المحلية والإقليمية والدولية ، وتشمل تلك المعارف والمهارات فنون الكتابة للرياضات المختلفة.



إضافة إلى الإعداد الاحترافي للمواد الخبرية والتحليلية والترويجية الرياضية لوسائل الإعلام المختلفة ، سواء المطبوعة والمسموعة و المرئية و الرقميّة الممثلةً في الصحف الإلكترونية، وقنوات اليوتيوب الرياضية، والمواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال الإعلام الرياضي.