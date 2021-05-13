عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم عبر السوشيال ميديا : عيد سعيد .. ومتابعيه : حبيب المصريين ربنا يقويك

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تقديم التهنئة لجميع متابعيه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وجروبات أولياء الأمور والمعلمين على تطبيق واتس اب ، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

حيث نشر وزير التربية والتعليم ، على فيس بوك و واتس اب ، صورة موقعة بإسمه مكتوب عليها : عيد سعيد.

txt

وزير التعليم يدعو المعلمين وأولياء الأمور لدخول مدرسة بريتانيكا

txt

التعليم: إرسال خطابات الندب لـ مراقبي امتحانات الثانوية العامة في يونيو

وقد قوبلت تهنئة وزير التربية والتعليم بتفاعل كبير من متابعي وزير التربية والتعليم من المعلمين واولياء الأمور ، الذين تسابقوا على تقديم التهاني والدعوات لوزير التربية والتعليم ردا على تهنئته .

 حيث كتبت احدى المتابعات على صفحة وزير التربية والتعليم على فيس بوك : حبيب المصريين يا دكتور طارق وحضرتك بالصحة والسلامة .. ربنا يعينك ويقويك علي مهامك ، وكتب متابع اخر : كل عام ومعاليك بخير ودائما في رقي وازدهار وتقدم لقائد العملية التعليمية في مصر.

وعلى جانب آخر .. أدى صباح اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة ،  حيث حضرت الحكومة بالكامل في هذا المسجد لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أداء صلاة عيد الفطر المبارك .

وكان من ابرز الحضور أيضا لصلاة عيد الفطر اليوم مع الرئيس والحكومة ، المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.

وزير التربية والتعليم طارق شوقي أولياء الأمور المعلمين عيد الفطر

ترشيحاتنا

دعاء لبس الثوب الجديد أو النعل يوم العيد

الوضع مخيف .. كيف تقضي ممرضات سوهاج عيد الفطر داخل مستشفيات العزل

150 مليون جنيه اعتماد إضافي لمشروع "محور الفردوس"

وزير المالية: احتياطى « الفكة» يُغطى احتياجات الأسواق والمواطنين لمدة عام

في أول أيام العيد.. مواجهات حامية داخل الأراضي المحتلة

83 شهيدا ضحايا جيش الاحتلال الإسرائيلي .. آخر تطورات الأوضاع في فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارت حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

ضحايا إجازة العيد.. مصرع وإصابة ٨ في انقلاب ميكروباص بطريق سانت / كاترين دهب

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

بسبب بانون .. اقتراب نجم الرجاء المغربي من الانضمام إلى الأهلي

المالية : سداد مستحقات الكهرباء والمياه لدى الهيئات الموازنية مركزيًا.. قبل نهاية يونيو

مواعيد صلاة عيد الفطر 2021 في كل المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2021 بالمحافظات .. وكيفية أدائها فى المنزل

دعاء آخر يوم في رمضان.. أدعية وأذكار احرص عليها قبل المغرب بدقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رولز رويس 103EX المستقبلية .. صور

كعك العيد عادة فرعونية تطورت صناعته بعد دخول الغسلام مصر والإخشيديون حشوه بالدنانير

شقيق شهيد الواحات: الاختيار 2 تجسيد لمعاناة أعين لا تنام لحمايتنا

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ