وزير التعليم عبر السوشيال ميديا : عيد سعيد .. ومتابعيه : حبيب المصريين ربنا يقويك

حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تقديم التهنئة لجميع متابعيه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وجروبات أولياء الأمور والمعلمين على تطبيق واتس اب ، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

حيث نشر وزير التربية والتعليم ، على فيس بوك و واتس اب ، صورة موقعة بإسمه مكتوب عليها : عيد سعيد.

وقد قوبلت تهنئة وزير التربية والتعليم بتفاعل كبير من متابعي وزير التربية والتعليم من المعلمين واولياء الأمور ، الذين تسابقوا على تقديم التهاني والدعوات لوزير التربية والتعليم ردا على تهنئته .

حيث كتبت احدى المتابعات على صفحة وزير التربية والتعليم على فيس بوك : حبيب المصريين يا دكتور طارق وحضرتك بالصحة والسلامة .. ربنا يعينك ويقويك علي مهامك ، وكتب متابع اخر : كل عام ومعاليك بخير ودائما في رقي وازدهار وتقدم لقائد العملية التعليمية في مصر.

وعلى جانب آخر .. أدى صباح اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة ، حيث حضرت الحكومة بالكامل في هذا المسجد لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أداء صلاة عيد الفطر المبارك .

وكان من ابرز الحضور أيضا لصلاة عيد الفطر اليوم مع الرئيس والحكومة ، المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية.