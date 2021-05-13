رفع درجة الاستعداد القصوى.. هكذا استعدت المستشفيات الجامعية لامتحانات نهاية العام

تستعد الجامعات لإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي، والتي من المقرر أن تبدأ مع بداية يونيو المقبل وتنتهي بداية يوليو.

ووجه الوزير بدء إعداد جداول امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعلانها للطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، وبدء استعداد الجامعات لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، وإعداد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في هذا الشأن من الآن، بما يضمن حسن سير الامتحانات، وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، من خلال منع تكدس الطلاب بمدرجات الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي الكافٍ بين الطلاب والاستفادة من كافة إمكانات الجامعات في إجراء الامتحانات بكامل الانضباط.



وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد استعداد المستشفيات الجامعية الخاصة بهذه الجامعات لفترة الامتحانات ورفع درجة الاستعداد القصوى:



جامعة المنوفية



قال الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، إن المستشفي الجامعي جاهزة تحسبا لأي مستجدات فيما يخص كورونا، وبالتالي مع الاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي.

وأضاف "مبارك " أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بها كمت اقر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أن الهدف الأول هو الحرص على الطلاب والعاملين بالجامعة وعلى المجتمع ككل .



بينما كانت قد استقبلت مستشفيات جامعة المنوفية عمداء كليات جامعة المنوفية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بمعمل المهارات الإكلينيكية بكلية الطب، ويقوم بالإشراف الطبي على عملية التطعيم و المتابعة بعد التطعيم لجنة طبية برئاسة الدكتورة أمل سلامة رئيس قسم طب الأسرة من أقسام (طب الأسرة - الباطنة العامة الصحة العامة وطب المجتمع)، بينما يقوم بالتطعيم فريق عيادة صحة العاملين بالمستشفيات الجامعية، كما يقوم بالتنسيق والتنظيم للحملة إدارة العلاقات العامة بالمستشفيات الجامعية.



جامعة بنها

وتأتي ضمن استعداد جامعة بنها توجيه الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها ، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية داخل الكليات وتواجد الأطقم الطبية للتعامل مع أى حالات طارئة خلال اعمال الامتحانات ، بالاضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب.



وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة على الاستمرار فى رفع حالة الطوارئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة

واضاف القائم باعمال رئيس الجامعة أنه من المقرر إجراء اختبارات بعض الكليات مثل القطاع الصحي بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة.



رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية



بينما في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات الذي عقد الشهر الماضي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة عين شمس.



وجه الدكتور خالد عبدالغفار الجامعات بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات والمعاهد، بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس والمعامل، وتقليل الزمن المُخصص للمحاضرات والدروس العملية، ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الماسك الطبي طوال فترة التواجد داخل الحرم الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كما وجه الوزير السادة رؤساء الجامعات برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات العزل الجامعية والتأكد من تناسب السعة الاستيعابية للمستشفيات مع معدلات الزيادة في أعداد الحالات، بالإضافة إلى الاستعداد التام لزيادة السعات الاستيعابية لمستشفيات العزل الجامعية حال الاحتياج لذلك، سواء على مستوى الأسرة العادية أو أسرة العمليات المركزة.