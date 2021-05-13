تعرف على فوائد تناول الحمص والمهلبية في العيد

الحمص مصدر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف ، وهناك مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية للحمص، مثل تحسين الهضم والمساعدة في إدارة الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

إضافة إلى ذلك ، فإن الحمص غني بالبروتين وهو بديل ممتاز للحوم في النظم الغذائية النباتية.

فيما يلي 8 فوائد صحية للحمص ، بالإضافة إلى طرق دمجها في نظامك الغذائي.

يحتوي الحمص على كمية معتدلة من السعرات الحرارية والعديد من الفيتامينات والمعادن، كما أنها مصدر جيد للألياف والبروتين.

يعتبر الحمص مصدرًا ممتازًا للبروتين ، وله مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ، بدءًا من إدارة الوزن إلى صحة العظام، كما أنه خيار رائع للأفراد الذين يتجنبون المنتجات الحيوانية.

كما تحتوي المهلبية على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم ومنها:

تحتوي المهلبية على نسبة كبيرة من الكالسيوم ، وهو عنصر غذائي مهم لتقوية العظام والأسنان، وهو أيضًا أكثر المعادن وفرة في جسمك، ويوجد في خلايا الدم والعظام والأسنان.

كما يؤثر الكالسيوم أيضًا على تقلصات العضلات وإفرازات الهرمونات.

البروتين أحد أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها، ويحتوي على إنزيمات خاصة تؤدي وظائف معينة في جسمك، ويشمل عددا كبيرا من هذه الوظائف التمثيل الغذائي والهضم، وتشمل الوظائف الأخرى للبروتين تقلص العضلات وتكاثر خلايا الدم الحمراء.