بشرى سارة بشأن الحاصلين على لقاح كورونا في أمريكا

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الخميس، عدم حاجة الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أنها ستوسع ترخيص الاستخدام الطارئ لـ لقاح فايزر وبيوان تك ليشمل الآن المراهقين الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا.

وقالت الدكتورة جانيت وودكوك، مفوض إدارة الأغذية والعقاقير: "إن توسيع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتصريح الاستخدام الطارئ لقاح فايزر-بيوانتك كوفيد -19 ليشمل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا يعد خطوة مهمة في مكافحة جائحة كوفيد -19".

وأضافت “يسمح إجراء اليوم بحماية السكان الأصغر سنًا من كورونا، ما يجعلنا أقرب إلى العودة إلى الإحساس بالحياة الطبيعية وإنهاء الوباء، ويمكن للوالدين والأوصياء أن يطمئنوا إلى أن الوكالة أجرت مراجعة صارمة وشاملة لجميع البيانات المتاحة، كما فعلنا مع جميع تصاريح الاستخدام الطارئ للقاح كورونا”.

ويأتي قرار الجهة المنظمة للصحة في الولايات المتحدة بتوسيع ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا بعد أقل من شهرين من إعلان بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، أنه سيرسل بيانات جديدة عن لقاح فايزر إلى إدارة الغذاء والدواء.