بدر بانون وحميد أحداد يحتفلان بعيد الفطر بالجلباب المغربي .. صور

احتفل المغربى بدر بانون مدافع النادي الاهلي مع مواطنه حميد أحداد، مهاجم نادى الزمالك، بعيد الفطر المبارك، داخل منزله، على طريقتهما الخاصة.

حيث ظهر بدر بانون بصحبة أحداد وهما يرتديان "الجلباب المغربي" ونشره عبر حسابه على انستجرام وكتب"🌝 ❤️ عيد مبارك سعيد".

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها التاسعة من مساء غدٍ السبت على استاد «الأهلي we السلام»، في ذهاب دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا.



وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأليو ديانج ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل كوكا.