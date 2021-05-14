أحمد رفعت يكشف عن إصابته في ضلعه خلال تصوير مسلسل " الاختيار 2"

أكد الفنان أحمد رفعت، الذى يجسد شخصية الشهيد أحمد جاد فى مسلسل الاختيار 2، أنه فخور بمشاركته فى الاختيار وتجسيد شخصية البطل أحمد جاد، منوهاً أن ضلعه اتكسر فى أحد مشاهد الاختيار 2".

وأعلن أحمد رفعت خلال حواره مع “إكسترا نيوز”، أنه يعمل ضابطًا، إضافة إلى أنه ممثل، مضيفًا: الانسجام الكبير بين أبطال الاختيار 2 جاء نتيجة الروح الطيبة خلال الكواليس.

وتابع قائلاً:" بعد ما عملت مشهد التحقيق، الفنان كريم عبد العزيز فضل يقولى يا عالمي، وفضل يثنى على أدائى أكثر من 5 دقائق وأنا أقول على دماغى"، مشيرًا إلى أن" كريم عبد العزيز واحد من أفضل 3 نجوم فى مصر وهو الوريث للفنان الراحل محمود عبد العزيز".

وأكد الفنان، أحمد رفعت قائلاً: "مدين أيضاً للقرآن الكريم، من أول مشهد لي فى غرفة التحقيقات وترتيل القرآن خلى الناس تحبنى من أول يوم.. مدين أيضاً للشهيد أحمد جاد لأني شايفه ملاك".

وعن التمثيل قال الفنان أحمد رفعت أنا أعشق التمثيل والابتعاد عنه كالسمك الذي يبتعد عن المياه، وأحترم عملي جيدًا وأراعى أدق التفاصيل.

مسلسل الاختيار 2 ملحمة وطنية جديدة تجسدها الدراما المصرية، في رمضان امتدادا للجزء الأول من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في الموسم الماضي وحقق نجاحا ساحقا وتعاطفا كبيرا من أطياف الشعب المصري.

وتمتد سلسلة الاختيار هذا العام مع قصص جديدة من واقع فعلي تعكس بطولات وحكايات حدثت بالفعل على الساحة السياسية خلال الفترة 2013 وحتى الآن، إخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.