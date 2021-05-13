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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد عرض الحلقة الأخيرة..أحمد أبو هشيمة يشكر صناع عمل مسلسل الاختيار2

صدى البلد

وجه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الشكر لصناع عمل "الأختيار2"،ونشر البوستر الرسمي لمسلسل  من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

 

وعلق أبو هشيمة، من خلال البوستر:"مسلسل "الإختيار 2” على قد ما فكرنا بأيام صعبة مرت علينا على قد ماهو مهم جداً للأجيال اللي جاية علشان تعرف أبطالنا عملوا ايه علشان يحافظوا على بلدنا.. شكراً لصناع العمل على إخلاصهم في توصيل الرسالة.#أبو_هشيمة #مصر #سينرجي #الإختيار2 #رجال_الظل #تحيا_مصر".


وعرضت اليوم الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، لقاءات بعدد من زوجات شهداء الشرطة وأهلهم، وشهود عيان، واعترافات من الإرهابيين في عدة وقائع، لتوثيق أعمال رجال الشرطة البطولية وافتدائهم الوطن بأرواحهم، بداية من زوجة البطل محمد مبروك، التي روت تفاصيل يوم استشهاده، وزوجة الضابط محمد وحيد. 


وعرضت الحلقة شهادة فتاة من سكان منطقة الطالبية، روت فيها لحظة استشهاد الضابط ضياء فتحي عبد الجواد (خبير المفرقعات) اثناء تفكيكه عبوة ناسفة، ووثقت الحلقة لعدد من العمليات الإرهابية مثل(استهداف الكنيسة المرقسية بالعباسية، والقبض على الإرهابي الليبي المسماري، وعملية الواحات).

لاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

مسلسل "الاختيار 2" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

 

وحقق مسلسل الاختيار 1 نجاحا كبيرا عند عرضه فى رمضان الماضى والذى قام ببطولته أمير كرارة.

 

وقدم الاختيار 1 دراما مختلفة حيث ألقى الضوء على شهداء القوات المسلحة وتحديدا شخصية أحمد المنسى الذى كان دوما يحارب الإرهاب. 

الاختيار2 احمد ابو هشيمة

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